Tom Brady, Raiders llegan a un ‘acuerdo’ sobre propiedad minoritaria: ESPN

Mark Davis, propietario de los Raiders de Las Vegas ESPN dijo El lunes «llegó a un acuerdo» con el futuro mariscal de campo del Salón de la Fama, Tom Brady, para unirse al grupo propietario de la compañía, en espera de la autorización de la NFL. Sports Illustrated confirmó la participación minoritaria de Brady. Esto es lo que necesita saber:

Davis está buscando un socio limitado y estuvo en conversaciones con Magic Johnson hace un año. Johnson era parte del nuevo grupo propietario de los Commanders.

Brady compró previamente participaciones de propiedad en Las Vegas Aces de la WNBA y un equipo de expansión de pickleball en el MLP. Davis también es el principal propietario de Aces.

Brady, de 45 años, se retiró en febrero luego de una carrera histórica de 23 años que ganó siete Super Bowls.

¿Qué significa esto para el futuro de la transmisión de Brady?

Las empresas de televisión deportiva señalaron hace mucho tiempo que sus emisoras no podían tener ciertos tipos de participación en la propiedad de los equipos. La pregunta generalmente se reduce a la óptica: ¿le gusta que su locutor llame juegos o hable sobre dicho equipo? Generalmente, la respuesta es sí.

En el caso de Brady, Fox bendijo el arreglo basado en evidencia, como informó ESPN por primera vez. Se rastrea históricamente en todas las redes. Si es un aficionado al tenis, por ejemplo, hace tiempo que ve a los organismos de radiodifusión analizar partidos mientras entrena activamente a otros jugadores en el circuito. Brady, si entra en la cabina de transmisión en 2024, será el empleado de recepción mejor pagado y más popular de Fox Sports. La empresa no lo va a descarrilar por el evidente conflicto de intereses.

Mi regla general, y no tienes que seguirla, es la siguiente: si alguien tiene una participación financiera, debes proceder con cautela, no necesariamente en lo que dice, sino en lo que no dice. Voy a ignorar todo lo que diga sobre la franquicia fuera del análisis del juego si Brady termina con la pieza de los Raiders. Pero eso será un problema para Fox, no es probable. — Alemán

Davis y Brady profundizan su conexión

Los orígenes de la relación comercial de Davis y Brady comenzaron en mayo pasado cuando el ex mariscal de campo de la NFL asistió a un juego de las Aces. Los dos ingresaron al torneo en una conversación que eventualmente llevaría a Brady a comprar una participación de propiedad parcial en las Aces en marzo.

«Creo que está muy impresionada con lo lejos que ha llegado el baloncesto femenino», dijo Davis. Atlético En el mes de marzo. Y quedó impresionado por la emoción y el entusiasmo de la multitud en Las Vegas. Sabía que yo estaba metido en eso y creo que sintió que quería ser parte de eso. Entonces, su gente me contactó, lo hablamos y se convirtió en socio del campeón mundial Las Vegas Aces.

Eso eventualmente evolucionó hacia la búsqueda de una participación de propiedad minoritaria en los Brady Raiders. Cuando Johnson expresó interés en la franquicia en octubre pasado, Davis estaba dispuesto a considerar vender una parte de la franquicia, pero nunca se llegó a un acuerdo, y el armador del Salón de la Fama de la NBA pudo comprar una participación en los Commanders en abril. . En lugar de darlo todo con la idea, accedió a conversar con Brady, con quien ha construido una fuerte relación en los últimos meses, la culminación.

Es un giro irónico de los acontecimientos considerando que Brady a menudo ha sido vinculado a los Raiders esta temporada baja como un posible reemplazo de Derek Carr. Brady eliminó esa oportunidad cuando eligió retirarse, pero terminó siendo ciclista. — Junco

Trasfondo

Brady ha estado relacionado con franquicias de la NFL antes, con los Aces y un futuro equipo de pickleball. En 2022, después de su retiro anticipado, hubo varios informes de que Brady estaba en conversaciones con los Miami Dolphins para convertirse en propietario minoritario.

Los Dolphins fueron luego sancionados por la NFL por este contacto inadmisible con Brady porque todavía estaba bajo contrato con los Buccaneers. Miami se vio obligado a perder su selección de primera ronda en el Draft de la NFL de 2023 y una selección de tercera ronda en el Draft de la NFL de 2024.

Brady firmó un contrato de 10 años y $375 millones para unirse a Fox como locutor poco después de su retiro.

