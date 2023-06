Trump se declaró inocente de los cargos federales de posesión ilegal de documentos clasificados

MIAMI (AP) — Donald Trump El martes, en un tribunal de Miami, se convirtió en el primer expresidente en enfrentarse a un juez por cargos federales al declararse inocente de docenas de delitos graves acusados ​​de acumular documentos clasificados y negarse a entregarlos a solicitudes del gobierno.

Una cita histórica en la corte se centra en las acusaciones Trump manejó mal los secretos del gobierno que era responsable de proteger como comandante en jefe, lo que inició un proceso legal que se desarrollará en el apogeo de la campaña presidencial de 2024. y tiene profundas consecuencias no sólo para su futuro político sino también para su propia libertad.

Trump ha abordado su caso con bravuconería característica, publicando diatribas en las redes sociales contra la acusación desde el interior de su caravana de camino a la corte e insistiendo, ya que ha soportado años de problemas legales, que no ha hecho nada malo y que está siendo perseguido por motivos políticos. Pero dentro de la sala del tribunal Se sentó en silencio, con los brazos cruzados, mientras un abogado se declaraba inocente en su nombre que terminó sin entregar su pasaporte o restringir sus viajes.

El caso, aunque en gran parte procesal, es el último de un ajuste de cuentas sin precedentes este año para Trump, quien se enfrentó a acusaciones de pagos en Nueva York durante la campaña presidencial de 2016 y las investigaciones en curso. Intentos de anular los resultados de las carreras de 2020 en Washington y Atlanta

Siempre en modo de campaña, se detuvo al salir de Miami y rápidamente pasó de una sala de audiencias solemne a un restaurante festivo. En el emblemático Versalles cubano en el barrio de La Pequeña Habana de la ciudad, los partidarios desearon a Trump, quien cumplió 77 años, «Feliz cumpleaños». Los eventos de seguimiento resaltan la tensión de Trump en los próximos meses mientras equilibra la campaña con la sala del tribunal con su condición de acusado penal dos veces.

Sin embargo, la gravedad del momento era inconfundible.

Hasta la semana pasada, ningún expresidente había sido acusado por el Departamento de Justicia, y mucho menos acusado de mal manejo de información altamente clasificada. La hoja de cargos fue publicada la semana pasada. Los 37 cargos por delitos graves contra Trump, muchos bajo la Ley de Espionaje, acusan a Trump de almacenar ilegalmente documentos clasificados en su dormitorio, baño, baño y en otros lugares en Mar-a-Lago y tratar de ocultarlos del Departamento de Justicia según lo solicitado por los investigadores. De nuevo. Si es declarado culpable, los cargos conllevan una pena de prisión de varios años.

Trump se basa en un libro de jugadas familiar que lo presenta a sí mismo como una víctima de la persecución política. Criticó al fiscal especial del Departamento de Justicia que presentó la demanda como «un enemigo de Trump», prometió permanecer en la contienda y programó un discurso y una recaudación de fondos en su club de Bedminster, Nueva Jersey, el martes por la noche.

Pero el fiscal general Merrick Garland, designado por el presidente Joe Biden, trató de aislar al departamento de los ataques políticos en noviembre pasado al entregar la propiedad del caso a un abogado especial, Jack Smith, quien declaró el viernes: «Tenemos un conjunto de leyes. Este país , uno que se aplica a todos».

Smith asistió a la audiencia del martes, sentado en primera fila detrás de su equipo de abogados.

La comparecencia ante el tribunal se produjo en medio de posibles protestas, con algunos partidarios de alto perfil que utilizaron la retórica del alambre de púas para expresar su apoyo. Aunque los funcionarios de la ciudad dijeron que estaban preparados para posibles disturbios, hubo pocas señales de una interrupción significativa.

Trump no dijo una palabra cuando compareció ante el tribunal, aparte de ocasionalmente girarse para susurrar a sus abogados, que se sentaban a ambos lados de él. Agarró un bolígrafo y cruzó las manos sobre la mesa frente a él mientras los abogados y los jueces debatían los términos de su liberación.

Aunque no estaba obligado a entregar su pasaporte (los fiscales dijeron que no se lo consideraba un riesgo de fuga), el juez de instrucción que presidía la audiencia le ordenó a Trump que no hablara del caso con algunos testigos. Esto incluye a su socio, Walt Nauta. La semana pasada fue acusado de mover cajas de documentos por orden de Trump y engañar al FBI.

Nauta no se declaró culpable el martes porque no tenía un abogado local con él.

El abogado de Trump, Todd Blanch, se ha opuesto a la idea de imponer restricciones al contacto del expresidente con posibles testigos, incluidos muchos cercanos a Trump, empleados y miembros de su equipo de seguridad.

“Muchas de las personas con las que interactúa a diario, incluidos los hombres y mujeres que lo protegen, son testigos potenciales en este caso”, dijo Blanche.

Trump, quien ha insistido repetidamente en que no ha hecho nada malo, no mostró ninguna emoción cuando la policía lo escoltó fuera de la sala del tribunal a través de una puerta lateral.

Incluso para un hombre cuya presidencia y carrera posterior a la Casa Blanca fueron definidas por investigaciones criminales, la investigación del expediente se ha destacado durante mucho tiempo debido al volumen de evidencia que los fiscales parecían haber acumulado y la seriedad de las acusaciones.

Un gran jurado federal en Washington escuchó las pruebas durante meses, pero el Departamento de Justicia presentó la demanda en Florida, donde se encuentra el resort Mar-a-Lago de Trump y donde se llevaron a cabo muchas de las ejecuciones hipotecarias.

Aunque Trump compareció ante un magistrado federal el martes, el caso ha sido asignado a su designado, la jueza del Tribunal de Distrito Eileen Cannon. , falló a su favor el año pasado en una disputa sobre si designar a un maestro especial externo para revisar los documentos clasificados incautados. Un panel federal de apelaciones finalmente anuló su condena.

No está claro qué protecciones recibirá Trump a medida que avance el caso. Dos de sus principales abogados anunciaron su renuncia la mañana siguiente a su acusación, y otro abogado, M. Las notas y los recuerdos de Evan Corcoran se citan repetidamente a lo largo de la acusación de 49 páginas, y los fiscales lo consideran un testigo clave.

El Departamento de Justicia reveló el viernes la acusación (31 o 37 cargos contra Trump) relacionada con la retención intencional de información de seguridad nacional. Otros cargos incluyen conspiración para defraudar y declaraciones falsas.

La acusación del viernes acusó a Trump de poseer ilegalmente documentos de seguridad nacional que llevó consigo de la Casa Blanca a Mar-a-Lago después de dejar el cargo en enero de 2021. Los fiscales dicen que las capacidades de los gobiernos de EE. UU. y extranjeros y el Pentágono «planearon atacar». Fue acusado de mostrar algunos a personas sin autorización de seguridad.

Más allá de eso, según la acusación, en repetidas ocasiones trató de frustrar los esfuerzos del gobierno para recuperar documentos, incluso ordenó a Nauta que moviera cajas e instruyó a su propio abogado para que escondiera o destruyera documentos solicitados por una citación del Departamento de Justicia.

Tucker informó desde Washington. Los periodistas de Associated Press Jill Colvin en Nueva York y Terry Spencer, Kate Brumback, Kurt Anderson y Joshua Goodman en Miami contribuyeron a este despacho.

