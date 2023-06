Un día después de demandar a Binance, la SEC de EE. UU. acusa a la criptoplataforma Coinbase

NUEVA YORK, 6 jun (Reuters) – La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. demandó a Coinbase (COIN.O) el martes, acusando a la bolsa de criptomonedas más grande de EE. UU. de operar ilegalmente porque, en primer lugar, no se registró con el regulador.

El segundo caso de la SEC contra un importante intercambio de criptomonedas en dos días sigue a la demanda contra el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Finance, y su fundador, Changpeng Zhao.

Las dos demandas civiles son parte de un esfuerzo del presidente de la SEC, Gary Gensler, para afirmar la jurisdicción sobre los criptomercados, que nuevamente llamó una inversión del «salvaje oeste» el martes, y aumentar la confianza de los inversores en los mercados de capital.

«Los criptomercados están socavando esa confianza, y diré esto: está socavando nuestros mercados de capital en general», dijo Gensler a CNBC.

Las criptoempresas, incluida Coinbase, han dicho que las reglas de la SEC no son claras y que el regulador se extralimita al enfatizar la supervisión de su industria.

Paul Grewal, consejero general de Coinbase, dijo en un comunicado que la empresa continuará operando como de costumbre y «expresa su compromiso con el cumplimiento».

Diez estados de EE. UU., encabezados por California, están tomando acciones legales contra Coinbase por presuntas violaciones de la ley de valores.

Las acciones de la empresa matriz de Coinbase, Coinbase Global Inc, bajaron 8,18 dólares, o un 13,9 %, a 50,53 dólares en las operaciones de la mañana, después de caer hasta un 20,9 % anteriormente.

Según la firma de datos Nansen, los clientes de Coinbase retiraron más de $57 millones del intercambio a las pocas horas de la presentación.

Trece criptoactivos

En una demanda presentada en el tribunal federal de Manhattan, la SEC alegó que Coinbase ha operado como intermediario en transacciones criptográficas desde al menos 2019, ganando miles de millones de dólares y evitando los requisitos de divulgación para proteger a los inversores.

La SEC dijo que Coinbase negoció al menos 13 criptoactivos que deben ser valores registrados, incluidos tokens como Solana, Cardano y Polygon.

Coinbase, fundada en 2012, atendió recientemente a más de 108 millones de clientes y finalizó marzo con USD 130 000 millones en criptoactivos y fondos de clientes en su balance. Las transacciones generaron el 75% de sus $3,150 millones en ingresos netos el año pasado.

La queja del martes abordó varios aspectos del negocio de Coinbase, incluido Coinbase Prime, que envía pedidos; Coinbase Wallet, que permite a los inversores acceder a liquidez; y el servicio de participación Coinbase Earn.

En el programa de staking, Coinbase recolecta activos criptográficos y los usa para facilitar la actividad en la red blockchain, ofreciéndolos a los clientes a cambio de «recompensas» después de recibir una comisión para sí mismo.

Los estados se están enfocando en el programa, incluyendo Nueva Jersey se impuso una multa Coinbase $5 millones por vender valores no registrados.

‘Las reglas no pueden ser ignoradas’

La presentación de la SEC el martes busca sanciones civiles, ganancias obtenidas ilícitamente y medidas cautelares.

La SEC advirtió a Coinbase en marzo que podrían presentarse cargos. Dijo que la compañía estaba «plenamente consciente» de que su negocio estaba sujeto a las leyes federales de valores, pero las ignoró.

“No puede ignorar las reglas solo porque no le gustan o quiere algo diferente”, dijo el jefe de cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, en un comunicado.

La represión de Gensler contra las criptomonedas ha llevado a la industria a aumentar el cumplimiento, acumular productos y expandirse fuera del país.

Christine Smith, directora ejecutiva del grupo comercial Blockchain Association, cuestionó el reclamo de Gensler sobre la jurisdicción de la industria. «Esperamos que los tribunales demuestren que el presidente Gensler está equivocado a su debido tiempo», dijo.

En el caso de Binance, la SEC alegó que infló los volúmenes de negociación, desvió los fondos de los clientes, agrupó incorrectamente los activos, no logró mantener a los clientes estadounidenses ricos fuera de su plataforma y engañó a los clientes sobre sus regulaciones.

Finanzas Él prometió argumentó fuertemente en contra de la demanda y dijo que la demanda refleja la «negativa injusta y consciente» de la SEC de proporcionar claridad y orientación a la industria de la criptografía.

La fricción de Coinbase con Gensler se remonta a 2021, cuando la SEC amenazó con demandar a Coinbase si permitía a los usuarios ganar intereses prestando activos digitales. La empresa abandonó la idea.

El caso es SEC v Coinbase Inc et al, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Sur de Nueva York, No. 23-04738.

Información de Jonathan Stempel en Nueva York; Información adicional de Hannah Long y Michelle Price en Washington, DC y Manya Saini en Bangalore; Editado por Jason Neely, Louise Heavens, Chisu Nomiyama y Nick Zieminski

