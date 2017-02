Jovencitas de secundaria se prostituyen a la hora del recreo por 50 pesos Autoridades del estado de Zacatecas han detectado esta práctica en al menos tres ciudades. Denuncian que son los novios de las jóvenes quienes las inducen a vender servicios sexuales entre sus compañeros

Zacatecas, Zacs. (Especial).- Adolescentes mexicanas se prostituyen dentro de sus escuelas por pagos que van de 1 a 2,5 dólares, móviles u algún otro objeto de valor, denunció la Secretaría de la Mujer del estado de Zacatecas.



Adriana Rivero, titular de la Secretaría, aseguró que en los casos analizados hasta ahora, cuyo número no se reveló, las adolescentes son inducidas por sus novios a vender servicios sexuales durante el recreo que tienen en sus escuelas.



"A veces son invitadas por sus propios novios a que, ya sea en el recreo o en el tiempo libre cuando no tienen clase, vendan su cuerpo", dijo.



De acuerdo con medios locales, este tipo de casos se ha detectado en al menos tres ciudades del estado: Zacatecas (la capital), Fresnillo y Guadalupe.



"Es menos del 10% —de las estudiantes de secundaria en el estado—, pero es una situación que se debe atender de manera urgente para que no se vaya a desbordar una problemática que refleja la cultura de violencia, de discriminación y desatención en materia de educación a los adolescentes, sobre todo con el tema que tiene que ver con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos", expresó la funcionaria a la prensa local.



La autoridad educativa ya realiza una investigaciones en las escuelas donde se han reportado estos casos.



En México se han registrado otros incidentes con jóvenes de secundaria, como la distribución de drogas afuera de las escuelas, la organización de peleas entre mujeres en las que se realizan apuestas e incluso la comercialización de videos con los enfrentamientos entre estudiantes. 10/02/2017