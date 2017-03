Invitan a un paseo en bicicleta a favor de un alto al acoso callejero a las mujeres

Chihuahua en Bicicleta, Wikipolítica y Mukira invitan a un paseo en bicicleta a favor de un alto al acoso callejero a las mujeres. Este recorrido se realizará por sexto año consecutivo y siempre cuenta con un tema de género para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.



La cit a es este domingo 19 de marzo, iniciando el recorrido a las 5:00 p.m. en el Parque Mujer Árbol de Vida (C. Ramírez Calderón y Mirador). El punto medio será en la Cruz de Clavos (enfrente de Palacio de Gobierno) con una intervención a cargo de Laura Aragón, quien ha librado una larga lucha desde diferentes trincheras para el acceso de las mujeres a la justicia y una vida libre de violencia.

Ella es fundadora de la Asociación Civil, Mukira. Por último se concluirá la convivencia en Don Burro (enfrente de El Diario de Chihuahua), en donde algunas integrantes del grupo “Wikipolítica” expondrán una serie de Carteles Feministas.



Las prácticas de acoso sexual callejero son sufridas de manera sistemática, en especial por las mujeres, ocurriendo varias veces al día desde aproximadamente los 12 años, lo que genera traumatización ya que es una práctica no deseada que genera un impacto psicológico negativo en la vida de las mujeres. Miradas lascivas, piropos, silbidos, besos, bocinazos, jadeos, gestos obscenos, comentarios sexuales, directos o indirectos al cuerpo, fotografías y grabaciones del cuerpo, no consentidas y con connotación sexual, persecución y arrinconamiento, son la cotidianidad para la gran mayoría de las mujeres.



El objeto de este paseo es manifestar que todas las personas tienen derecho a transitar libremente y con la confianza de no ser violentados, independiente del contexto, la edad, la hora del día o el vestuario que ocupa la persona agredida, los derechos humanos no dependen ni se suspenden por detalles del entorno. No hay excusas ni justificaciones para el acoso sexual callejero.



El género es la principal barrera para que las personas se suban a andar en bicicleta, debido al ambiente hóstil a las que las mujeres se enfrentan y las desalientan, por lo cual ellas son un marcador de ciudades más seguras.



Se busca concientizar a hombres y mujeres de que los llamados piropos, tan normalizados en nuestra cultura, son prácticas de acoso sexual. 19/03/2017