Sugiere Policía Municipal seguir algunas recomendaciones al dejar casas solas

Con motivo del puente vacacional en que algunas personas suelen salir de viaje, agentes municipales refuerzan la vigilancia en los diversos sectores de la ciudad para evitar en lo posible la comisión de hechos delictivos, como robo a casa habitación, sin embargo es necesario tomar en cuenta algunas recomendaciones para proteger el patrimonio familiar.



Al salir de viaje por varios días es recomendable cerrar bien las llaves de agua y gas, revisar puertas y ventanas y asegurarlas por dentro, pues se ha detectado que los ladrones ingresan generalmente por las puertas del traspatio e incluso por la puerta principal cuando no se encuentra bien asegurada.



Además, siempre será igualmente recomendable avisar a familiares que den una vuelta durante el día a la casa para revisar que todo esté bien y puedan detectar a tiempo alguna irregularidad.

Funciona además pedir a un vecino de confianza que esté al pendiente del domicilio y avise a la policía la presencia mediante el 911, de cualquier persona extraña rondando la propiedad.



Lo que ya no se sugiere hacer es dejar llaves bajo macetas o tapetes e incluso dejar encendida una luz exterior durante el día, porque son medidas ya muy conocidas por los maleantes y lejos de prevenir les sirven como aviso para saber que casas se encuentran solas. No está por demás pensar en medidas adicionales como las rejas metálicas resistentes en ventanas, barandal, así como una alarma al interior de la casa.



La Dirección de Seguridad Pública Municipal pide a las personas reportar al 911 la presencia de gente rondando sospechosamente vehículos o fincas y recomienda instalar en su aparato celular la aplicación Marca el Cambio que emite una señal de alerta directamente al Centro de Monitoreo y Operación de la Policía Municipal. La aplicación tiene un botón para reportar de inmediato la existencia de ladrones en casas solas sea al interior de la propia o la de algún vecino. 18/03/2017