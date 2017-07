Convocan a deportistas a participar en Evento Municipal de Fútbol Popular

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), convocan a los deportistas locales a participar en el Evento Municipal de Fútbol Popular (6x6) que se llevará a cabo del 7 al 9 de julio del presente año.



En el evento podrán participar todos los jóvenes de nacionalidad mexicana que radiquen en el municipio de Chihuahua, así como entrenadores o auxiliares que cumplan con los requisitos especificados en el anexo técnico de la disciplina convocada en las categorías 1999-2000 y 2001-2002, tanto en la rama varonil como en la femenil en equipos conformados por 10 participantes, un entrenador y un auxiliar.



Los interesados podrán inscribirse a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día 4 de julio, explicó el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Orlando Villalobos Seáñez, al detallar que las inscripciones se llevarán a cabo en las oficinas de Deporte Popular del Instituto con Manuel Alejandro Bobadilla y/o Joel Gilberto Flores en un horario de 9:00 a 14:00 horas.



Una vez inscritos, se presentará la junta previa para información el jueves 6 de julio a las 12:00 horas en la sala de juntas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física.



Asimismo, se pone a disposición la página de internet https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201814/Anexo_Futbol_Popular_2017.pdf en la que se anexan las bases para interpretación de las etapas estatales y municipales a fin de disipar cualquier duda previa al inicio de la etapa clasificatoria y la etapa nacional.



Para la etapa estatal clasificarán dos equipos por categoría y rama ya que el sistema de competencia será por eliminación doble en base al número de equipos inscritos.



De carácter obligatorio para la inscripción deberán de presentarse los siguientes documentos:



CURP en original y copia de cada jugador

Identificación oficial (vigente) de cada jugador con sello de la institución que emite el documento.

Fotografía tamaño infantil.



Entre las restricciones, destaca que aquellos deportistas que participaron en procesos de clasificación a Olimpiada Nacional 2016 y/o 2017 así como Nacional Juventil no podrán disputar las etapas clasificatorias ni la final nacional.



Los deportistas inscritos, no se encuentran obligados a presentar comprobante de afiliación a alguna Asociación Deportivos Nacional, de igual forma, su inscripción no se encuentra condicionada a la participación en algún torneo, campeonato o competencia, entre otros, que no se encuentren descritos en los documentos normativo de los Juegos Nacionales Populares.



Cualquier duda no resuelta en la presente convocatoria será resuelta por el Comité Organizador en acuerdo con el personal designado por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. 01/07/2017