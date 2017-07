Alerta Gobierno Municipal ante pronóstico de más lluvias -Se activa operativo especial para atender a las personas en zonas de riesgo

Ante el pronóstico de más lluvias para el municipio de Chihuahua durante este fin de semana, el Gobierno Municipal alerta a la ciudadanía a extremar precauciones y no salir de casa de no ser necesario, debido a que existe un 85% de probabilidad de que se registren fuertes precipitaciones a partir de la tarde de este sábado.



Hasta el momento la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), han brindado atención a incidentes menores, que por fortuna no han cobrado vidas. Sin embargo, permanecerán al pendiente de los ciudadanos que se acerquen a cualquier patrulla o bien, unidades de las diferentes dependencias municipales, para brindarles la atención debida.



Lo anterior, fue informado en rueda de prensa por parte del secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, quien detalló que la presidenta municipal, Maru Campos Galván, dirige un operativo especial ante las recientes lluvias por medio del cual llamó al personal de la Dirección de Desarrollo Humano, Servicios Públicos Municipales, Obras Públicas, DSPM, Protección Civil, entre otras, a recorrer las diferentes zonas de riesgo de la ciudad, para atender cualquier eventualidad o bien dar apoyo a las personas que soliciten el auxilio.



Para ello existe coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por si fuera necesaria la aplicación del plan de contingencia Plan DNIII, con Protección Civil del Estado, así como la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, para resolver rápidamente la problemática de cauces de arroyos, alcantarillas obstruidas, y de atender cualquier eventualidad específica.



Asimismo están habilitados con camas y alimento dos albergues para las familias que así lo dispongan, siendo estos: al norte, el Centro Deportivo Tricentenario, ubicado en la avenida Homero 330, colonia Revolución y al sur, el albergue Mármol III, ubicado en las calles 15ª y Nueva España.



Se informó que hasta el momento han 53 milímetros lluvia, que es una cantidad importante de agua y por ello frente a esta contingencia la prudencia de la ciudadanía evitará incidentes mayores, para lo cual se recomienda:



-Extremar precauciones en los hogares

-Si no hay motivos para salir permanecer en el hogar

-Suspender actividades al aire libre

-Ser precavidos al manejar y en caso de lluvia buscar un lugar para resguardarse



“Estamos pendientes, preocupados, pero también ocupados en atender esta contingencia por lluvias que esperemos poder sortear sin mayores complicaciones”, comunicó el secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno.



Para aminorar los incidentes ya presentados la Dirección de Desarrollo Humano ya comenzó con la entrega de diversos apoyos, que servirán a la ciudadanía para proteger sus hogares, y se pone a disposición de los ciudadanos el número 072, las redes sociales del Gobierno Municipal de Chihuahua así como la aplicación “Marca el Cambio”, para cualquier eventualidad.



En esta rueda de prensa además estuvieron presentes Héctor Tarango, Coordinador de Protección Civil Municipal, Gilberto Loya, director de Seguridad Pública Municipal, así como Marco Bonilla titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación. 15/07/2017