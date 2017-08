Por iniciar el Torneo Municipal Bandera Blanca de fútbol; ¡Conoce la convocatoria!

El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, convocan a participar en la etapa municipal del “Torneo Bandera Blanca de Fútbol Popular” (6x6) que se llevará a cabo los días 5 y 6 de agosto del presente año.



Orlando Villalobos, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, destacó que el Torneo Bandera Blanca tiene como objetivo combatir los altos índices delictivos y el sedentarismo, los ganadores de la etapa municipal se enfrentarán contra los equipos representativos de Juárez, Parral y Guadalupe y Calvo.



El torneo convoca a las escuelas, clubes y/o ligas deportivas interesadas a inscribir a los equipos integrados por un entrenador y 10 participantes con edades entre 12 y 14 años (categoría 2003-2005), tanto en la rama femenil como en la varonil.



Para la inscripción se deberán de presentar los siguientes documentos en original y copia: Curp de cada jugador, identificación oficial con fotografía de cada institución, cédula de inscripción, y una fotografía tamaño infantil, en el área de Deporte Popular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, ubicado en el centro deportivo Tricentenario, con Alejandro Bobadilla Delgado y Joel Gilberto Flores Cereceres en un horario de 9:00 a 14:00 horas.



Las restricciones se basan conforme a la convocatoria de los Juegos Populares https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201814/Anexo_Futbol_Popular_2017.pdf se encuentra el anexo técnico Nacional el cual será base para interpretación de las etapas Estatales y municipales, no obstante se indicó que los deportistas que hayan participado en los procesos de clasificación a Olimpiada Nacional 2016 y/o 2017, así como en el Nacional Juvenil, no podrán disputar ninguna de las etapas clasificatorias, ni la final nacional, además de que deberán de presentar comprobante de afiliación a alguna Asociación Deportivos Nacional, de igual forma, su inscripción no se encuentra condicionada a la participación en algún torneo, campeonato o competencia.



La junta previa se llevará a cabo el viernes 4 de agosto a las 12:00 horas en la sala de juntas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, ubicado en la avenida Homero 330 de la colonia Complejo Industrial Chihuahua. 03/08/2017