Reforma electoral a modo de nadie; a favor de los ciudadanos: Jesús Villareal

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Jesús Villareal rechazó que la reforma electoral que será aprobada en el Congreso del Estado, haya sido elaborada a modo, para favorecer a un partido político en particular.



"No la veo a modo de nadie, el hecho de que alguna acción no les favorezca no quiere decir que se haya hecho a modo de nadie, sino que finalmente una vez que se apruebe habrá sido a favor de la ciudadanía", afirmó.



Recordó que se tiene trabajando en la propuesta de reforma desde hace meses, luego de realizarse varias mesas de trabajo y foros en los que se tomaron en cuenta las propuestas de diversos sectores, sociedad civil y partidos políticos.



Destacó que incluso los mismos diputados de Morena hicieron algunas aportaciones que se están considerando en el predictamen al igual que las realizadas por los demás partidos. 10/08/2017