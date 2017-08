Angelina Jolie detuvo el proceso de divorcio con Brad Pitt: cuáles son las razones Según fuentes cercanas a la pareja, la actriz podría dar marcha atrás con la separación, conmovida por el compromiso del actor de dejar el alcohol "para intentar ganarla otra vez"

Según fuentes cercanas a la pareja, la actriz podría dar marcha atrás con la separación, conmovida por el compromiso del actor de dejar el alcohol "para intentar ganarla otra vez.



Brad Pitt y Angelina Jolie podrían pronto volver a estar juntos, informaron varios amigos de los actores a medios estadounidenses.



"El divorcio ya no sigue", dijo una fuente cercana a Brangelina -como era conocida la pareja- a la revista Us Weekly. "No han hecho nada para avanzar durante varios meses, y nadie cree que alguna vez lo harán".



Angelina Jolie detuvo el proceso de divorcio con Brad Pitt: cuáles son las razones

Según fuentes cercanas a la pareja, la actriz podría dar marcha atrás con la separación, conmovida por el compromiso del actor de dejar el alcohol "para intentar ganarla otra vez"



El sorprendente giro en la que fue una de las separaciones más mediáticas de la historia de Hollywood se debería al esfuerzo de Brad Pitt para superar sus problemas con el alcohol, que, junto con los violentos enfrentamientos con su hijo mayor, Maddox, habían sido las principales causa de la ruptura con la actriz y activista por los derechos de los refugiados.



El propio Pitt habló hace poco de su lucha contra la adicción. "Estaba tomando demasiado", declaró en mayo a GQ. "Se había convertido en un problema. Y estoy muy feliz de que haya pasado medio año, que ha sido agridulce, pero tengo mis sentimientos en mis manos otra vez", agregó la estrella de 53 años.



Por su parte, Angelina había dejado entrever la adicción de Pitt al alcohol en otra reciente entrevista con Vanity Fair. "Todos nos estamos curando de esta situación…" , afirmó.



Pero ahora, la determinación de Pitt para vencer su adicción habría enternecido a Angelina, quien confesó a amigos que volvería con el actor "si mostrara su compromiso para criar una familia".



Según la fuente consultada, Pitt volvió a estar sobrio "para intentar ganarla otra vez". Que él dejara de tomar "era todo lo que Angelina quería", agregó la fuente cercana a la pareja.



Actualmente, la actriz está viviendo con sus hijos, Maddox, de 16 años, Zahara, de 12, Shiloh, de 11 y los mellizos, de 9, Knox y Vivienne, en su nueva casa de más de 3 mil metros cuadrados y 25 millones de dólares en Los Feliz, Los Ángeles. "Estamos intentando lo mejor para curar nuestra familia", había dicho, siempre en diálogo con Vanity Fair.



En tanto, los amigos aseguran: "Todos piensan que van a volver a estar juntos. No sería una sorpresa si anunciaran que detuvieron el divorcio y están intentando hacer funcionar las cosas".



Por otro lado, otra fuente con conocimiento de la situación dijo al tabloide británico Daily Mail que "el proceso de divorcio se ralentizó significativamente, pero no hubo un verdadero cambio". "Se están acercando por el bien de los hijos", afirmó.



Cierta, hasta ahora, parece ser la recuperación de Pitt. En las últimas imágenes tomadas por los paparazzi se lo vio mucho más saludable, con un gran físico y una enorme sonrisa.



El romance de Brangelina duró doce años. Se enamoraron durante el rodaje de la película El Sr. y la Sra. Smith, en 2004, cuando el actor estaba aún en pareja con Jennifer Aniston. Se casaron en 2014 y anunciaron su separación en septiembre del año pasado. 10/08/2017