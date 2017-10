Comisión de Fiscalización analiza problemática de sobre precio en productos para comedores de escuelas de tiempo completo

Integrantes de la Comisión de Fiscalización, encabezados por su presidente Jorge Soto, se reunieron con personal de la Coordinación Estatal de Programas de Tiempo Completo, directivos y maestros de escuelas de diferentes partes de la Entidad, que cuentan con este servicio, a fin de analizar la problemática de sobre precio de productos para abastecer los comedores que operan en ellas.



Dicha situación fue presentada en la Tribuna del Poder Legislativo en días pasados, solicitando incluso a la Auditoría Superior del Estado, se realizara una revisión a los contratos de las empresas que brindan el abastecimiento de los productos para los comedores escolares.



El asunto fue turnado a la Comisión antes mencionada, por lo que el diputado Soto señaló que al tratarse de un tema de índole federal, hubo la necesidad de llamar al Coordinador Estatal de Programas de Tiempo Completo, Enrique Cuevas Velázquez, para que diera una explicación

respecto al tema, y a la vez, para que éste se enterara de la situación en la que están operando los diferentes planteles escolares afectados.



Maestros y directivos de estos centros educativos, externaron que hay un sobre precio en los productos y alimentos que se utilizan para dar comida a los alumnos que son beneficiados; además de que en muchas de las ocasiones llegan en malas condiciones y no pueden ser consumidos.



Cuevas Velázquez se comprometió a analizar y buscar solventar lo más pronto posible, los problemas planteados, y les comentó que a partir de este mes de octubre habrá cambios, lo cual se verá reflejado en beneficio de las y los niños.



Así mismo, instó a los legisladores presentes, para que el Decreto de creación de los CREI fuera modificado y adecuado de acuerdo a las exigencias actuales, ya que fue establecido en el sexenio del ex Gobernador Patricio Martínez, y no ha sufrido ningún tipo de actualización.



Por su parte, la legisladora Crystal Tovar y los diputados Jorge Soto, Miguel La Torre y René Frías, señalaron que van a estar muy pendientes de que se atienda la problemática, y solicitaron al funcionario público se le diera agilidad, ya que se trata de la salud y bienestar de niños y niñas de diferentes regiones del Estado.



Para culminar, el diputado Soto, informó que se van a reunir de nueva cuenta el próximo mes de noviembre, a fin de ver qué avances hay en los casos planteados. 11/10/2017