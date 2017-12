Se compromete Laura Marin para cambiar el rostro de la colonia Paseos del Alba

Como parte del trabajo que realiza la Diputada por el Partido Acción Nacional Laura Marín, ha mantenido una constante seguimiento en visitar a vecinos de las colonias que conforman su distrito, esta vez estuvo presente en la colonia Paseos del Alba.



Expresó Marin estar en constante plan de acercamiento con toda la población para enmarcar un compromiso y colaborar con las familias que más lo necesitan.



Cabe señalar que la legisladora en días pasados estuvo trabajando por cuenta propia en la rehabilitación de parques, arreglando calles y pintando casas, esta última con apoyo del Gobierno del Estado. “Si bien es cierto que no es parte de mi función, pero también no podemos ser omisos en solo escuchar y no hacer nada”, recalcó.



En esta reunión los vecinos agradecieron la visita y reconocieron que es bueno esta interacción que tiene con los ciudadanos, ya que el comentario que fue constante entre ellos, era que ningún diputado había regresado a su colonia despues de campaña.



Marín se comprometió en dar respuesta a sus peticiones y necesidades para proximamente regresar a la colonia con las gestorías resueltas:“El compromiso es grande , pero debemos trabajar en conjunto para cambiar el rostro de la colonia”. 03/12/2017