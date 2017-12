Nuevo estudio vincula a las píldoras anticonceptivas con el cáncer de seno Los nexos entre una hormona utilizada a gran escala con fines anticonceptivos con el mayor riesgo de desarrollar cáncer han sido comprobados

Una investigación médica liderada por un grupo de científicos daneses financiada en parte por la Fundación Novo Nordisk ha vuelto a poner en la mira a distintos métodos anticonceptivos utilizados a gran escala hoy día, debido a su supuesto nexo con el desarrollo de cáncer de seno. A pesar de que el aumento registrado en el riesgo de contraer dicha enfermedad es relativamente bajo, expertos aseguran que los hallazgos son dignos de destacar.



Luego de seguir de cerca a casi dos millones de mujeres en Dinamarca durante el transcurso de una década, los científicos llegaron a la conclusión de que la hormona llamada progestina; utilizada de forma generalizada en la actualidad en pastillas anticonceptivas y dispositivos intrauterinos, podría ser la culpable de dicho aumento.



A pesar de que muchos doctores continúan recomendando en la actualidad los tratamientos modernos basados en pastillas o los llamados DIU que liberan pequeñas dosis de la hormona de forma gradual, bajo el convencimiento de que dichos métodos son más seguros que las variantes antiguas basadas en estrógeno, los nuevos datos compartidos en el paper danés han levantado el alerta en la comunidad ginecológica mundial.



Lo que el estudio develó es que esencialmente, toda combinación de hormonas lo suficientemente poderosa para alterar la ovulación y tomar el control de los procesos menstruales normales para prevenir un embarazo es suficiente para elevar el riesgo de desarrollar cáncer de seno. Sólo en los EEUU, el 62 por ciento de las mujeres utiliza alguna forma de método anticonceptivo, lo que representa una significativa amenaza potencial a su salud.



Los expertos recomiendan a las mujeres tener en cuenta distintos factores fundamentales a la hora de elegir el método anticonceptivo ideal para su estilo de vida y condiciones particulares de salud. La edad es una de las principales variables a considerar. Para las mujeres que tienen entre 20 y 30 años, se ha demostrado que el uso durante cinco años de pastillas anticonceptivas colabora en la disminución del riesgo de desarrollar cáncer de ovario.



Otros beneficios de su eso para quienes se encuentran en dicha franja son la reducción de riesgo de desarrollar cáncer de endometrio, quistes ováricos y de seno, el menor debilitamiento de los huesos además de reducir los síntomas del síndrome premenstrual. Pero en el caso de las mujeres por arriba de los 40 años, factores como la presencia de genes BRCA harán que sea necesario considerar tratamientos no hormonales como los DIU de cobre ParaGard.



De cualquier manera, para muchas mujeres los métodos basados en píldoras o DIU continúan siendo alternativas seguras y efectivas. Además, los detractores al estudio destacaron que no se han tomado en cuenta factores como el nivel de actividad física, si amamantaron o no o el consumo de alcohol, todas variables que jugarían un rol fundamental a la hora de desarrollar cáncer de seno.



Expertos recomiendan realizarse auto chequeos mensuales y mantener citas anuales con el especialista de confianza. 08/12/2017