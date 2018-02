Apasionante y ejemplar vida de la ingeniera fisicomatemática de UPN Dra. Marcela Tovar Gómez “Empezar a trabajar con culturas indígenas fue de esas eventualidades fabulosas que se te dan en la vida”

Participó en programa de resarcimiento después de la guerra en Guatemala

Desde niña quiso ser maestra pero “trabajar con culturas indígenas fue una eventualidad de esas fabulosas que se dan en la vida”, porque deseaba estudiar la Normal solo que en aquel entonces se veía a los maestros, como una profesión secundaria porque no tenían licenciatura, nada más tenían la Normal, “en mi familia decidieron que la mejor manera de que me formara es que fuera a la Universidad a estudiar una carrera y luego cursara la Normal”. Su intención era dar clases de matemáticas, por eso estudió Ing. Fisicomatemático y trabajó 4 años formando ingenieros.



Cuando estaba en su 3er año de trabajo en la universidad, había realizado una serie de reformas y programas de estudio para la enseñanza de las matemáticas las cuales no tuvieron éxito, ya que solo el 2% de los alumnos estaba aprendiendo realmente matemáticas, “lo que sentía que me pasaba a mí, personalmente, es que yo no sabía de educación; yo sabía cómo enseñar matemáticas porque había hecho un diplomado, pero no sabía nada de educación y eso ocasionaba que se me fueran factores; aproveché una beca y estudié la Maestría en Educación y gracias a esa maestría, me mandaron el primer año a un Trabajo de Campo en una cultura indígena y me fascinó”, comenta la Dra. Tovar, ya que al terminar su maestría, trabajó como docente en Guatemala y fue ahí cuando renunció a su trabajo y volvió a empezar a formarse y a entender la cultura a fondo.



Desde entonces ha estado aprendiendo a fondo sobre las culturas, principalmente la Kekchí en Guatemala, en donde le impresionó la diferencia que nosotros los mestizos tenemos para comprender a otros seres humanos.



La Dra. Marcela Tovar Gómez participó en el programa de resarcimiento después de la guerra en ese país y no fue nada fácil, ya que de todos los que vivían en esa región solamente 3 hablaban español, por lo que resultaba imposible crear un sistema educativo en el idioma español, por lo que tuvo que aprender la lengua Kekchí.



Compartió que estuvo trabajando con esta cultura desde 1989 hasta el 2001: “Lo más complicado para nosotros como mestizos es entrar a las culturas, formarnos en ellas como externos, para poder comprender los 2 puntos de vista; estoy convencida que cuando uno aprende a fondo el sentido de las culturas primeramente te das cuenta que nunca dejas de aprender ya que todo lo estás aplicando como segunda cultura y en segundo lugar me he dado cuenta que sí logramos disolver situaciones, pero hay que dedicarle tiempo completo, realmente se necesita trabajar muchísimo”.



Por último, comentó que en general trabaja mucho con las culturas mayenses, por cuestiones laborales y que también estuvo muy involucrada con la cultura “me’phaa”, y comparte que uno de sus retos es aprender ésta lengua, que hasta ahorita ha trabajado mucho porque es una lengua que tiene 9 tonos y dependiendo del tono es el significado de la palabra.



La Dra. Tovar, imparte las materias de: Procesos Educativos Comunitarios, Educación en Valores Patrimoniales y Estrategias de Enseñanza Situada (Optativa) para la Licenciatura en Educación Indígena en la UPN Ajusco, institución hermana de la UPNECH que dirige la Rectora MTF. Victoria Chavira Rodríguez.



Recientemente la Dra. Tovar participó en el 1er Congreso Nacional de Pedagogía UPNECH, en donde impartió la conferencia “Conocimiento Socialmente Necesario en las Comunidades Indígenas Notas para la Construcción de la Autonomía Curricular en la Educación Básica”. 13/02/2018