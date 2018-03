IMSS recomienda a la población cuidar su salud durante estas vacaciones de Semana Santa No se debe aventurarse e incurrir en prácticas riesgosas

Niños, jóvenes y adultos son propensos a lesionarse si de manera espontánea realizan esfuerzos o disciplinas a las que no están acostumbrados



La Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Chihuahua, exhortó a la población a que tenga precaución en estas vacaciones de Semana Santa, tras advertir que accidentes pueden hacer que estas se conviertan en tiempos difíciles.



El riesgo de sufrir daños y lesiones incrementa al salir hacia centros de esparcimiento, áreas naturales, realizar prácticas deportivas, entre otras, debido a la disposición y gusto de las personas por disfrutar del tiempo libre durante esta temporada.



El urgenciólogo adscrito al Hospital General Regional (HGR) N°1, Morelos, del Seguro Social, Héctor Payán Valdez señaló que al salir de la rutina, algunas personas se aventuran a realizar actividades a las que no están acostumbradas o han perdido la destreza para llevarlas a cabo, y es entonces, cuando sufren de accidentes.



Tanto jóvenes como adultos son propensos a lesionarse de esta manera. Al jugar algún deporte o poner a prueba las habilidades pueden ocasionar desde simples golpes con moretones, contracciones, hasta esguinces, fracturas o peligrosas contusiones en partes importantes del cuerpo, como la cabeza.



Por esta razón, recomendó a los vacacionistas hacer conciencia sobre sus habilidades y condición de su cuerpo antes de exponerse, pues el sano esparcimiento puede convertirse en emergencia o tragedia. “Los atletas pasan largo tiempo de entrenamientos para obtener su condición, la cual es difícil que de forma espontánea podamos imitar” comentó.



“No es lo mismo salir a trotar en el parque, que ir a pasear y escalar una inclinada colina en un entorno desconocido y lejos de casa, si a esto agregamos la falta de equipo o asistencia profesional, el riesgo se incrementa; al igual que le puede suceder a un deportista inactivo durante años, que intenta de pronto realizar su práctica esperando los mismos resultados que en su juventud”, agregó.



Madrid insistió en procurar el autocuidado para evitar accidentes, desde descansar adecuadamente previo a salir de viaje, no consumir bebidas embriagantes o fármacos al conducir, revisar las condiciones del vehículo, así como no aventurarse e incurrir en prácticas riesgosas que no garanticen la seguridad a través de instalaciones seguras y/o personal capacitado.



Recordó a la derechohabiencia que ante cualquier síntoma persistente pueden acudir a consulta en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), que cuentan también con un área de Atención Medica Continua para atender malestares acentuados.



Finalmente, destacó que en el Área de Urgencias de los Hospitales se atienden con prioridad situaciones y padecimientos que por su gravedad ponen en riesgo la vida, como puede ser la pérdida de la conciencia, descompensaciones metabólicas, hemorragias severas, amputaciones, fracturas, infartos, diarrea y deshidratación en menores de 5 años, entre otros que comprometen las funciones vitales del cuerpo. 27/03/2018