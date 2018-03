Aprueba INE sanciones por 2.2 millones de pesos para aspirantes a candidaturas independientes a la Presidencia de la República Asume la Unidad Técnica de Fiscalización ajustes de tiempo, sin vulnerar la calidad del trabajo técnico de revisión: Lorenzo Córdova

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad sanciones y multas para los 48 aspirantes a candidaturas independientes a la Presidencia de la República, a 23 de los cuales se les aplican 19 multas por un monto total de 2 millones 222 mil 199 pesos.



De igual forma, la autoridad electoral aprueba sancionar con la pérdida del derecho a ser registradas y registrados a una candidatura a 25 de los aspirantes, ya sea por la vía independiente o por un partido político, en el ámbito federal o local y en el marco del Proceso Electoral 2017-2018, debido a que no presentaron su informe de ingresos y gastos.



Respecto del trabajo realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), que vio disminuido de 57 a 34 días el plazo para llevar a cabo este proceso, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, reconoció a sus integrantes “porque han asumido, sin vulnerar la calidad del trabajo técnico de revisión, los ajustes de tiempo para poder generar condiciones lo más ventajosas posibles para quienes aspiraban a un cargo de elección popular por la vía independiente”.



Un caso que mereció la diferenciación de criterios en las sanciones, destacó el Consejero Presidente, lo representó la solicitante María de Jesús Patricio Martínez, a quien se le exentó de una multa y sólo se le aplicará una amonestación pública, en virtud de que “realizó un ejercicio honesto que hoy, me parece, debe volver a subrayarse y enfatizarse”.



El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama Rendón, subrayó que el calendario de fiscalización ha significado jornadas extenuantes para el equipo de trabajo que integra la Comisión, ya que el proceso duró 34 días, cuando la ley prevé 57.



Precisó que las inconsistencias encontradas ameritan investigaciones de fondo para verificar el correcto origen de los recursos utilizados durante esta etapa.



En el caso del aspirante Armando Ríos Piter, la UTF investigará el origen de un depósito bancario por 2.5 millones de pesos. Mientras que, en el caso de Jaime Rodríguez Calderón, también se indagará el origen de los recursos de todas las aportaciones que recibió en efectivo por 17 millones 300 mil pesos. Y a la aspirante Margarita Zavala Gómez del Campo se le abrirá un procedimiento oficioso por un autofinanciamiento de 1.8 millones de pesos, recursos generados mediante conversatorios donde las personas que acudieron a las cenas realizaron donaciones.







En otro punto de la sesión, el Consejo General declaró infundado el Procedimiento Administrativo Sancionador en materia de fiscalización contra Jaime Rodríguez Calderón, ya que —contrariamente a lo que se había denunciado— se encontraron en el Sistema Integral de Fiscalización las pólizas contables sobre los gastos señalados como no reportados en la denuncia.



Enseguida, la autoridad electoral impuso a José Luis Luege Tamargo, en calidad de aspirante independiente al cargo a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, una multa por 28 mil 686 pesos por omitir la realización de 12 registros contables de sus operaciones en tiempo real. 28/03/2018