No habrá servicio de recolección de basura viernes y sábado -Piden resguardar sus desechos hasta que se restablezca el servicio

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos (SPM), recordó a la ciudadanía en general que los próximos viernes y sábado, 29 y 30 de marzo, respectivamente, no habrá servicio de recolección de basura.



Al respecto, el director de SPM, Ricardo Martínez García pidió a la ciudadanía en general su comprensión para los trabajadores que día a día se esfuerzan en dicha tarea y llegan hasta las casi 300 mil viviendas para recoger los residuos.



Asimismo, el funcionario municipal solicitó a las familias chihuahuenses que resguarden la basura generada durante el fin de semana y sacarla a la vía pública el próximo lunes o martes, según sea la ruta.



Por lo anterior, la dependencia emitió las siguientes recomendaciones:



-Razonar el consumo para no generar mayor cantidad de basura

-Evitar el uso de platos y vasos desechables

-Compactar botellas de plástico, cajas o algún otro desecho que pueda reducir su volumen

-Resguardar las bolsas de basura en sus patios o cocheras para evitar que sea derramada por vientos o animales

-Sacar la basura a pie de banqueta el día en que se reanudará el servicio.



Finalmente, puso a disposición el número 072 para cualquier queja o sugerencia en el servicio. 27/03/2018