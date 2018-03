Inauguran Cooperativa Mujeres Emprendedoras de Vistas Cerro Grande

En el centro comunitario de Vistas Cerro Grande se realizó la apertura formal de la Cooperativa Mujeres Emprendedoras, en el cual trabajarán ocho mujeres en el forrado de volantes para la empresa alemana ZF Friedrichshafen, dedicada a la producción de partes automotrices.



Este proyecto se concretó gracias al acercamiento del Gobierno Municipal y Estatal con la empresa en mención, buscando generar una alternativa de trabajo para las personas que no pueden integrarse de lleno al mercado laboral, por ello se pretende apoyar a mujeres en la creación de una cooperativa, con el fin de que puedan producir desde un lugar cercano a sus hogares, con la facilidad de horario que normalmente no se da en las plantas de producción.



Este acuerdo se buscó para que las mujeres chihuahuenses demuestren su capacidad, al darles opciones que puedan permitir desarrollar sus habilidades y destrezas laborales de la mejor forma, enorgulleciéndose y poniendo en alto a la gente de Chihuahua ante una empresa de clase mundial.





De esta manera se convino el uso de las instalaciones del Centro Comunitario Vistas del Cerro Grande para que 8 mujeres emprendedoras puedan trabajar en el forrado de volantes para ZF, sin restricción de horarios y cerca de su hogar.



La empresa ZF Friedrichshafen (anteriormente TRW Occupant Restraints de Chihuahua y TRW Steering Wheel Systems de Chihuahua), cuenta con dos plantas en Chihuahua y ahora busca iniciar con este concepto de innovación en producción.



Cabe destacar que este formato de trabajo únicamente se utiliza en plantas del grupo ZF en Portugal, Marruecos, Rumania, Túnez y, ahora en México en el municipio de Chihuahua, donde actualmente las emprendedoras se capacitan, trabajan en la elaboración de los primeros lotes y reciben apoyo a través del Servicio Nacional del Empleo becas de apoyo.





Este modelo es una alternativa que pudiera ser replicada por otras fábricas y facilita la incorporación al mercado laboral de personas que no pueden ausentarse todo el día para cumplir con una jornada laboral tradicional. Fomentando así la economía del Municipio.

29/03/2018