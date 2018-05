El veredicto de los críticos sobre Avengers: Infinity War, la más reciente película del universo Marvel

Avengers: Infinity War reúne a la mayoría de los personajes del universo Marvel -Iron Man, Black Panther, Spider-Man y muchos otros- para hacer frente a una amenaza apocalíptica.



Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), el increíble Hulk (Mark Ruffalo) y las estrellas de Guardianes de la Galaxia también aparecen en esta película de dos horas y media.



Su adversario es Thanos, un villano generado por ordenador cuyo objetivo es reunir seis "piedras infinitas" que dan a su dueño poder sobre la realidad, el tiempo y el espacio.



La revista Variety dice que el resultado es "tremendamente entretenido", aunque también afirma que al tener tantos superhéroes en la misma película los mismos se vuelven menos especiales.



Y la publicación no es la única entusiasmada con la última película del universo Marvel.

"Final impactante"



La revista de cine Screen Daily califica a Avengers: Infinity War como "una película de acción basada en cómic pero también deja espacio para momentos más oscuros y de resonancia emocional".



Total Film, por su parte, describe la película como un terremoto de acción, emoción y risas en una reseña en la que da a la cinta cinco estrellas.



Por lo demás, según el periódico británico The Guardian, la película resulta divertida incluso para aquellas personas que no estén familiarizadas con el mundo Marvel.



Aunque la corresponsal de cultura de la BBC Caryn James avisa que la trama puede resultar un poco confusa para aquellos que no conozcan mucho a los personajes.



Y Avengers: Infinity War también ha recibido críticas menos positivas: según una reseña del New York Times las escenas de acción son "tediosas y predecibles".



La revista Digital Spy también expresa sus dudas y afirma que la trama"se siente apresurada" y "resulta bastante deprimente".



En cualquier caso, los directores de la cinta, los hermanos Anthony y Joe Russo han pedido a los fans que no hagan spoilers de la trama.



Y es que la última secuela de los Avengers tiene "un final impactante", afirma la corresponsal de la BBC.



Secuela a la vista



La nueva película de Marvel tendrá una secuela el siguiente abril, aunque todavía se desconoce cual será el título oficial.



Pero los fans no tendrán que esperar mucho para ver la siguiente fantasía de Marvel. En agosto se estrena la segunda parte del Hombre Hormiga, y en marzo del año que viene saldrá también la película de Capitán Marvel.

30/04/2018