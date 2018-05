Especialistas del IMSS realizan la procuración de cinco órganos • Hígado, dos riñones y dos córneas arribaron de Aguascalientes.

• El receptor del hígado es un varón de 53 años con hepatitis no alcohólica.

Ciudad de México.-Para beneficio de cinco derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Hospital General “La Raza”, arribaron al helipuerto del Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, cinco órganos provenientes del estado de Aguascalientes. Son resultado de una procuración multiorgánica realizada por especialistas de esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE).



Un helicóptero de la Procuraduría General de la República (PGR) trasladó hígado, dos riñones y dos córneas procedentes del Hospital General de Zona No. 2 del IMSS de Aguascalientes; pertenecían a un joven de 25 años de edad con muerte cerebral.



El beneficiario del hígado es un hombre de 53 años de edad con hepatitis no alcohólica, quien fue trasplantado en la UMAE Hospital General “La Raza”. Este logro fue posible gracias a la coordinación de un grupo de especialistas en este tipo de procedimientos para brindar otra oportunidad de vida a los pacientes.



Los dos riñones fueron conectados a la máquina de perfusión pulsátil con que cuenta la unidad médica, única en América Latina, y que permite a los órganos seguir funcionando hasta por 96 horas, mientras están listos los resultados de compatibilidad entre el donante y los receptores.



Las dos córneas son resguardadas, de dos a cuatro semanas, en un medio de preservación conocido como “Optisol”, y si aún no hay receptores para ser trasplantadas, posteriormente se conservan con glicerina y pueden durar hasta tres meses.



Al día de hoy, el Hospital General de “La Raza” ha realizado cinco trasplantes de corazón, nueve de hígado, 40 de riñón y 125 de córneas. Con estas cifras es considerado un centro de referencia a nivel internacional en trasplantes en adultos y niños. Su Programa de Trasplante Cardiaco se ha consolidado como el más exitoso y productivo del país y Latinoamérica.



15/05/2018