Marco Marín: “llegaremos a Chihuahua a reencontrarnos con el podio de las Mikel´s Trucks” El piloto del equipo Pro Rally se ha mostrado muy bien en las dos fechas previas a la carrera nocturna de este fin de semana

Guadalajara, Jalisco.- Se terminará el ayuno para toda la afición chihuahuense que luego de algunos años podrán volver a disfrutar el espectáculo de Nascar Peak México en las instalaciones del Dorado Speedway. Uno de los protagonistas de esta campaña es el tapatío Marco Marín al mando de la Truck #63 patrocinada por Citizens Rx – Healt 1st Solutions – Pro Rally, quien en las dos fechas celebradas ha dejado un grato sabor de boca con su conducción y ya tiene entre sus logros un tercer lugar en la fecha inaugural de este 2018.



“Así es, hemos tenido un buen rendimiento en las dos carreras anteriores, me subí al podio en Monterrey y rescatamos un muy valioso lugar en San Luis Potosí en una carrera muy compleja, queríamos más pero el haber logrado el top 10 después de todo fue muy bueno. Creo que cada vez me adapto a la camioneta y siento que la victoria está cerca para nosotros, con trabajo y dedicación pronto llegará trabajaré en esta fecha donde la pista es nueva para todos”.



La siguiente cita será todo un acontecimiento, ya que la carrera será nocturna y donde por primera vez se verá a esta gran categoría de desarrollo en el regreso de Nascar a Chihuahua, al Dorado Speedway una pista muy veloz y donde Marco puede dar nuevamente otra gran carrera para buscar un podio más a su cuenta y porque no, esa ansiada victoria para él.



“Voy a llegar muy concentrado en hacer las cosas que me indique mi ingeniero y la gente del Pro Rally, es una pista que será la primera vez que corra, además se realizará por la noche por lo que me siento muy motivado de hacer una gran carrera. Será fundamental el trabajo en las prácticas para entender este óvalo creo que se amoldará a la perfección a mi estilo de manejo y el sábado por la noche puede llegar un gran resultado para nosotros. Espero que la afición se divierta y nos apoye mucho en especial a la camioneta #63 de Citizens Rx – Healt 1st Solutions – Pro Rally que se distingue por sus colores, daremos de que hablar en esta pista” finalizó Marín



La cita está pactada para este próximo viernes 18 las prácticas y calificación y para el sábado 19 la carrera para vivir dos días de emoción y adrenalina con el regreso de Nascar a Chihuahua y poder observar a los jóvenes pilotos de la categoría Mikel´s Trucks que dejaran el alma en la pista en pos de la victoria en un evento que miles de aficionados, volverán a disfrutar en un gran óvalo.





La carrera de las FB-BOHN-MIKELS Trucks está pactada para iniciar a las 19:30 hora local y contará con una duración de 60 minutos.



Ladecuadros. 15/05/2018