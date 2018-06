Sigamos sumando esfuerzos para lograr más empleos y beneficios para todos: MC a empresarios Agradeció el apoyo de la iniciativa privada para impulsar proyectos exitosos

Maru Campos, candidata a la Presidencia Municipal de la coalición “Por Chihuahua al Frente” sostuvo un encuentro con empresarios locales a fin de agradecerles el trabajo realizado durante la pasada administración, el cual permitió lograr grandes cosas por Chihuahua. En este sentido, Maru les pidió que sigan apoyando su proyecto y trabajando juntos para dar más resultados.



“Lo que les queremos hoy decir es que no dejen de apoyarnos, no dejen de sumar esfuerzos, no dejemos de hacer alianzas, porque falta mucho por hacer, pero sabemos cómo hacerlo. Y porque sabemos cómo hacerlo, ya dimos resultados tangibles. Podemos y debemos seguirlo haciendo”, comentó en su mensaje.



En este sentido, Maru enfatizó que Chihuahua tiene todo para ser una ciudad punta de lanza a nivel nacional e internacional, por lo que su propuesta es ir al siguiente nivel y convertir al municipio en un destino competitivo y atractivo.





“También queremos irnos hacia el futuro con una visión, con un rumbo muy claro de lo que podemos hacer y a dónde debe de ir Chihuahua y seguir preocupándonos por todos y cada uno de ustedes y está probada: es la mejor receta”, aseguró.



Durante la reunión Maru Campos destacó algunos logros importantes en la ciudad, como lo fue la intervención exitosa que se realizó en Riberas de Sacramento, lo que permitió mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la entrega de becas, entre otros proyectos. 08/06/2018