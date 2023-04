Acciones que realizan los mayores movimientos en la etapa previa a la comercialización: MU, PXD, TSLA

Echa un vistazo a las empresas que aparecen en los titulares en el comercio previo a la comercialización.

Micron Technology: las acciones subieron más del 6% luego de la noticia de que Samsung Electronics planea reducir la producción de chips de memoria. Muchos analistas de Wall Street dijeron que la medida podría acelerar la recuperación de la industria de chips de memoria.

Pioneer Natural Resources: las acciones suben un 7% después de la campana El diario de Wall Street informó ExxonMobil sostuvo conversaciones informales para comprar Pioneer. Las acciones de Exxon cayeron un 0,6%.

Tesla – El stock de vehículos eléctricos cayó casi un 2% antes de la hora. Tesla dice que planea construir una fábrica de baterías «megapack» en Shanghái y planea reducir nuevamente los precios de los vehículos.

Las acciones cayeron más del 3% después de que First Republic-Regional Bank detuviera los pagos de dividendos en acciones preferentes.

Fabricación de semiconductores de Taiwán: las acciones de semiconductores con sede en Taiwán que cotizan en EE. UU. cayeron casi un 1% horas después de que la compañía informara una caída mensual en las ganancias.

Capital One Financial: las acciones de la firma financiera cayeron más del 4% en las operaciones previas a la comercialización después de que Capital One presentara una declaración que decía que Walmart estaba terminando su sociedad de tarjetas de crédito. Capital One dijo en una presentación que Walmart está demandando para finalizar el acuerdo, mientras que Capital One dice que el gigante minorista no tiene derecho a rescindir el acuerdo antes de tiempo.

Block: la matriz de Square y Cash App perdió casi un 2 % en la etapa previa a la comercialización, seguida por el desempeño superior de KBW en el mercado. La compañía dijo que se sentía presionada por una creciente lista de riesgos menores.

— Alex Haring y Jesse Pound de CNBC contribuyeron con el reportaje