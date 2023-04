Después de los 60 años, 10,000 pasos pueden no ser una meta de condición física válida

Tal vez has escuchado que tienes que tomar 10.000 pasos cada día Para tu salud. Pero no es realmente una regla dura y rápida. La investigación ha encontrado que puede dar menos pasos a medida que envejece y obtener importantes beneficios.

Caso: En Estudio de lanceta , los adultos más jóvenes no obtuvieron beneficios de mortalidad significativos más allá de 8000 a 10 000 pasos. Pero para los mayores de 60 años, los ingresos bajaron de 6.000 a 8.000 pasos. Esto se debe a que cierta cantidad de ejercicio, como caminar media milla, puede ser más difícil para una persona promedio de 70 años que para una persona promedio de 40 años.

No hay pasos mínimos a seguir para mejorar su salud. «No es una situación de todo o nada», dice Baluch. «Cada aumento de 1000 a 2000 pasos puede generar beneficios para la salud, especialmente para aquellos que comienzan con niveles de actividad más bajos».

Para encontrar tu meta de pasos, comienza contando cuántos pasos das en una semana típica, dice David R. Bassett dice. (Use un podómetro simple o su teléfono). Luego aumente su promedio diario de 500 a 1,000. Si alcanza constantemente ese nuevo número durante una semana, agregue otros 500 a 1,000 pasos.

Si ya está en la parte superior de su rango, siga así. Si crees que puedes hacer más, hazlo. Pero no te preocupes si no puedes alcanzar un objetivo en particular.