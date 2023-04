Ariana Maddis y Lisa Vanderpump asisten a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

ariana maddis llevó su road show a DC el sábado por la noche… y tuvo que llenarse de satisfacción cuando alguien hizo una broma entre la multitud… comparando a su ex tucker carlson !!!

Ariana y la jefa Lisa Vanderbomba Invitados como invitados a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. MC roy madera jr Dejó caer la comparación en medio de su asado… «El intocable Tucker Carlson no tiene trabajo… Pero al personal de Tucker, quiero que sepan que sé cómo se sienten. Trabajo en The Daily Show, así que me sorprendió la partida repentina de un presentador de noticias falsas». . Tucker está atascado. Atascado como ese tipo de Reglas de Vanderpump».