PNC y JP Morgan hacen oferta final por First Republic Bank en subasta FTIC

NUEVA YORK, 30 abr (Reuters) – PNC Financial Services Group (PNC.N) y JPMorgan Chase & Co (JPM.N) planean presentar una oferta final por First Republic Bank (FRC.N) al mediodía del domingo. La subasta está a cargo de los reguladores estadounidenses, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto.

Citizens Financial Group Inc ( CFG.N ) estaba en otra oferta en las etapas finales del proceso, según una de las fuentes familiarizadas con el asunto.

Se espera que Federal Deposit Insurance Corp anuncie un acuerdo antes de que abran los mercados asiáticos el domingo por la noche, mientras que el regulador podría decir que se ha apoderado del prestamista, dijeron tres fuentes a Reuters anteriormente.

Los reguladores de EE. UU. estaban tratando de asegurar la venta de First Republic durante el fin de semana, con casi media docena de bancos pujando para convertirlo en el tercer banco importante de EE. UU. en quiebra en dos meses, dijeron fuentes el sábado. Guggenheim Securities está asesorando a la FDIC, dijeron el sábado dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Citizens Financial Group Inc ( CFG.N ) es otro postor que compite por el banco, dijeron el sábado fuentes familiarizadas con el asunto.

La FDIC no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Guggenheim, el FRC y los bancos se negaron a comentar.

Silicon Valley Bank y Signature Bank no lograron huir de los prestamistas estadounidenses en dos meses, lo que obligó a la Reserva Federal a tomar medidas de emergencia para estabilizar los mercados.

Incluso mientras los mercados se calman, el acuerdo para la Primera República será observado de cerca por el nivel de apoyo que brindará el gobierno.

La FDIC asegura oficialmente depósitos de hasta $250,000. Pero temiendo que los bancos corrieran más, los reguladores tomaron la medida extraordinaria de asegurar todos los depósitos tanto en Silicon Valley Bank como en Signature.

Queda por ver si los reguladores lo harán en la Primera República. Requieren la aprobación del Secretario del Tesoro, el Presidente y la gran mayoría de las juntas de la Reserva Federal y la FDIC.

En un esfuerzo por encontrar un comprador antes de cerrar el banco, la FDIC está recurriendo a algunos de los prestamistas más grandes de EE. UU. Se ha alentado a los grandes bancos a ofertar por los activos de FRC, dijo una fuente.

Una caída impactante

First Republic fue fundada en 1985 por James «Jim» Herbert, hijo de un banquero comunitario en Ohio. Merrill Lynch compró el banco en 2007, pero volvió a cotizar en 2010 después de que el nuevo propietario de Merrill, Bank of America Corp (BAC.N), lo vendiera tras la crisis financiera de 2008.

A lo largo de los años, First Republic ha atraído a clientes de alto poder adquisitivo con tasas preferenciales en hipotecas y préstamos. Esta estrategia hizo que los prestamistas regionales con clientes menos acaudalados fueran más vulnerables. El banco tenía altos depósitos no asegurados que representaban el 68% de los depósitos.

El prestamista con sede en San Francisco vio fugarse más de $ 100 mil millones en depósitos en el primer trimestre, lo que lo dejó luchando por recaudar efectivo.

A pesar de un salvavidas de $ 30 mil millones de 11 bancos de Wall Street en marzo, los esfuerzos resultaron inútiles ya que los compradores se resistieron a la perspectiva de realizar grandes pérdidas en su libro de préstamos.

Una fuente familiarizada con la situación dijo a Reuters el viernes que la FDIC había decidido que la condición del prestamista se había deteriorado y que no quedaba mucho tiempo para buscar un rescate por parte del sector privado.

El viernes, el valor de mercado de la Primera República alcanzó un mínimo de 557 millones de dólares en noviembre de 2021, por debajo de su máximo de 40.000 millones de dólares.

Las acciones de algunos otros bancos regionales también cayeron el viernes cuando quedó claro que First Republic se dirigía a una suspensión de pagos de la FDIC, con PacWest Bancorp (PACW.O) cayendo un 2% y Western Alliance (WAL.N) un 0,7% después de la campana. .

Reporte de Chris Prentice y Nubur Anand, escrito por Megan Davies; Editado por Paridosh Bansal

Nuestros estándares: Principios de confianza de Thomson Reuters.