Bed Path & Beyond se declara en bancarrota

Bed Bath & Beyond se declaró en bancarrota, lo que significa que los clientes no podrán recuperar ninguna tarjeta de regalo o artículos que compraron recientemente. Varias tiendas Pet Bath & Beyond han cerrado en New Hampshire en los últimos meses, pero quedan cinco tiendas en Granite State, junto con Bye Bye Baby en Nashua. Las ganancias de Bed Bath & Beyond se vieron afectadas después de meses de cierre de tiendas debido a la pandemia, y la compañía ha estado tratando de reducir costos cerrando más de la mitad de sus tiendas desde finales del año pasado. Las tiendas restantes 360 Bed Bath & Beyond y 120 Bye Bye Baby ya están abiertas. Las políticas regulares de devolución y cambio están vigentes hasta el 24 de mayo, mientras que las tarjetas de regalo y los certificados son válidos hasta el 8 de mayo. Cupones no válidos después del miércoles. Las recompensas se pueden canjear hasta el 15 de mayo, pero las tiendas no las emitirán en el momento de la compra. Fuera de Buy Buy Baby en Nashua el lunes, algunas mamás y madres dijeron que comprar en línea en otros minoristas facilita las cosas, pero están felices de comprar en la tienda y no tienen otras opciones. «No hay nada», dijo la compradora Chelsea McCarthy, «Amazon, pero no puedes sentir las cosas. No puedes ver las cosas. Entonces es difícil devolverlo». McCarthy dice que Bye Bye Baby es su ventanilla única para comprar bebés. «Manejamos más de una hora para llegar aquí porque no había otras opciones, excepto un área pequeña en Target y Walmart», dijo McCarthy. READ Trump apela testimonio de abogado en caso de documentos clasificados La compañía dijo que espera cerrar todas sus tiendas a fines de junio. Dijo que los registros de matrimonio e hijos en las tiendas son seguros y planea agregar un sitio alternativo a los registros.