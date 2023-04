La primera caída de acciones posterior a los ingresos muestra una caída del 41% en los depósitos

Los depósitos en First Republic Bank cayeron casi $ 72 mil millones, o 41%, durante un primer trimestre brutal en el que sus clientes sacaron dinero del banco en medio de una crisis que derribó a otros tres prestamistas.

First Republic (ticker: FRC) reportó ganancias diluidas por acción de $1.23, un 38.5% menos. Según FactSet, los analistas esperaban un BPA de 0,95 dólares.

Sus acciones subieron un 12% para cerrar en $16 durante la sesión regular del lunes antes de que el banco informara los resultados, pero cerraron en $12,60, un 21% menos en las operaciones posteriores al cierre. Al cierre del lunes, la acción había caído 87% en lo que va del año, en gran parte por la crisis que afectó a los bancos regionales en marzo.

First Republic dijo que tenía $ 104,5 mil millones en depósitos al final del primer trimestre, incluidos $ 30 mil millones en depósitos que recibió de los principales bancos de EE. UU. el mes pasado como salvavidas de First Republic. Según un comunicado de prensa de la empresa..

El banco con sede en San Francisco tenía 176.400 millones de dólares en depósitos totales al final del cuarto trimestre, lo que lo convertía en el 12º banco más grande de EE. UU. en ese momento, según el informe anual de la compañía.

Pero un duro primer cuarto golpeó a Primera República. El banco terminó el trimestre con una utilidad neta de $269 millones, un 33 % menos que el año anterior. Los ingresos fueron de 1.200 millones de dólares, un 13,4% menos. Neil Holland, director financiero de la Primera República, dijo que la salida de depósitos «no tenía precedentes». «Actuamos rápidamente y aprovechamos nuestras carteras de deuda y valores de alta calidad para asegurar liquidez adicional. Estamos trabajando para reestructurar nuestro balance general y reducir nuestros gastos y deuda a corto plazo.

First Republic dice que un salvavidas de los principales bancos de EE. UU. lo ha ayudado a capear la tormenta. Cuando la salida de depósitos está disponible, puede acceder a otras fuentes de liquidez, como los préstamos del First Republic Federal Home Loan Bank. Pero esta es una solución costosa. Los préstamos a corto plazo del Banco de la Reserva Federal, los valores vendidos bajo acuerdos de recompra y los anticipos de FHLB a corto y largo plazo totalizaron $ 106 mil millones, dijo el banco. First Republic dijo que tiene acceso a más liquidez, incluidos 13.200 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo.

Los préstamos totales aumentaron a 138.100 millones de dólares el 15 de marzo, según el banco. Según el banco, las salidas de depósitos se han ralentizado. Los depósitos totales al 21 de abril fueron de $102.700 millones, un 1,7% menos que al final del primer trimestre.

Hablando durante la llamada de ganancias de la compañía, el CEO Mike Roeffler dijo que la base de depósitos del banco se ha estabilizado y que First Republic se enfocará en reconstruirla. «En el futuro, los depósitos no asegurados seguirán siendo una porción mucho menor de los depósitos totales que en el pasado», dijo.

La llamada de ganancias duró unos 12 minutos y el banco no respondió a las preguntas de los analistas.

No es sólo la base de depósitos del banco la que está bajo presión. La división de gestión patrimonial ha visto un éxodo de asesores desde que estalló la crisis bancaria regional en marzo. En las últimas semanas, First Republic ha dado de baja a más de una docena de grupos o consultores individuales a otras empresas.

Un grupo asesor que supervisó $ 13 mil millones en activos dejó el lunes Izquierda para unirse a Cresset Asset ManagementUna empresa privada de gestión de patrimonio con sede en Chicago.

El impacto total de la partida del asesor no se mostró en el informe de ganancias del lunes. Los activos de gestión patrimonial totalizaron 289.500 millones de dólares al final del primer trimestre, un aumento interanual del 5,6 %, dijo First Republic. Roeffler dijo en la convocatoria de ganancias que los grupos de asesores existentes representan menos del 20% de los activos totales, y First Republic espera que los asesores retengan una parte del dinero que administran.

«Conservamos casi el 90% de nuestros profesionales de gestión patrimonial», dijo Roeffler.

Primer trimestre ocupado. El lunes, la compañía informa ganancias y la pregunta apremiante para los inversores es: ¿Qué tan grave fue el daño?

«Este es el informe de ganancias más importante en la historia del banco», dice Eric Compton, analista de Morningstar.

Los inversionistas observarán cuánto ha caído la base de depósitos del banco regional y si aún es rentable. Compton mide la salud a largo plazo del banco. Las acciones de First Republic (ticker: FRC) han bajado un 88% en lo que va del año.

«Hay muchas dudas sobre si el banco será rentable después del primer trimestre», dice. “Si no lo hacen, ¿cuál es el plan? ¿Qué harán al respecto? ¿Hay alguna forma de salir de esto?

Es un cambio sorprendente para First Republic (ticker: FRC), un banco regional que ha tenido éxito al enfocarse en brindar servicios de banca privada y administración de patrimonio a clientes adinerados en áreas urbanas costeras.

First Republic, fundado en 1985 y con sede en San Francisco, es «uno de los bancos más inusuales bajo nuestra cobertura», escribió Compton el 16 de marzo. Hemos podido reducir un crecimiento orgánico significativamente más alto año tras año, lo que resultó en un crecimiento de activos compuestos de aproximadamente un 20 % en los últimos 10 años en comparación con una tasa de crecimiento de la industria cercana al 5 %”, escribió Compton.

Remolino. Sin embargo, la suerte de la empresa cambió en marzo tras el colapso de Silicon Valley Bank, que desencadenó una caída en las acciones de los bancos regionales y llevó a los clientes bancarios a retirar depósitos. Compton dice que la Primera República fue un espectador inocente. Sin embargo, quedó atrapado en una espiral y las acciones de la empresa no se recuperaron. Las acciones de First Republic cerraron por encima de $14 el viernes, por debajo de su máximo de 52 semanas de $171.

La compañía, que tenía $176 mil millones en depósitos totales al final del cuarto trimestre, ha estado tratando de hacer crecer su negocio y obtener ayuda de sus rivales. Un consorcio de los principales bancos le lanzó a First Republic un salvavidas el 16 de marzo, transfiriendo depósitos no asegurados al banco embargado. En ese momento, First Republic dijo que su posición de efectivo era de unos 34.000 millones de dólares. Cuando la salida de depósitos está disponible, puede acceder a otras fuentes de liquidez, como los préstamos del First Republic Federal Home Loan Bank. Pero esta es una solución costosa.

El 16 de marzo, First Republic dijo que varió de $ 20 mil millones a $ 109 mil millones durante la noche de la Reserva Federal del 10 al 15 de marzo a una tasa del 4.75%. Además, desde el cierre de operaciones el 9 de marzo, a partir del informe del 16 de marzo, First Republic Federal Home Loan Bank ha aumentado sus préstamos a corto plazo a una tasa de 5,09% en $10 mil millones.

A fines de marzo, el director ejecutivo James H. Herbert, II y el director ejecutivo Michael J. Los altos ejecutivos, incluido Roeffler, eligieron reducir sus bonos anuales a cero para todo el año 2023. Herbert también eligió renunciar a su salario como presidente interino a partir del 12 de marzo.

y el 6 de abril, la Junta Directiva de la Primera República Suspendido Pago de dividendo trimestral en efectivo sobre acciones preferentes bancarias «como medida de supervisión prudencial» Presentaciones reglamentarias con la Comisión de Bolsa y Valores.

Queda por ver cuánto ayudan estos movimientos.

Las ganancias del primer trimestre para otros bancos regionales han sido resultados mixtos hasta ahora. Por ejemplo, Zions Bancorp (ZION) no cumplió con las estimaciones de ganancias trimestrales. El SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) ha bajado un 25% en lo que va del año.

El 28 de marzo, Compton de Morningstar mejoró su estimación justa para Regional Banks, pero no para First Republic, a $3 por acción. Compton le dio a la compañía una calificación de «muy incierto». «Creemos que el mejor resultado para la Primera República es simplemente mantener las tasas hasta que la Fed las reduzca, lo que haría que el perfil de ganancias se vea mucho mejor», escribió Compton. «Pero las preguntas que nos quedan son cuánto tiempo puede aguantar el banco y cuánto daño ya se ha hecho a la marca y al modelo de negocio».

Los analistas de Keefe, Bruyette & Woods dijeron en una nota del 31 de marzo que la incertidumbre en torno a First Republic es elevada. «A su vez, esto ha afectado nuestra capacidad para evaluar el rango de resultados potenciales con cierto grado de certeza y, como resultado, estamos moviendo nuestra calificación a Cerrado-Subestimado y retirando nuestra perspectiva de ganancias y precio objetivo», escribieron los analistas de KBW. . «Tenemos la intención de restablecer las calificaciones y la valoración cuando la corrupción disminuya y el panorama se vuelva más claro».

Deserción de consultores. Incluso cuando la volatilidad disminuye, la Primera República enfrenta otros vientos en contra. El brazo de gestión de patrimonio del banco ha estado bajo presión a medida que los asesores se van. En las últimas semanas, First Republic ha visto partir a más de una docena de equipos o asesores individuales; Exit Advisors administró o asesoró sobre más de $ 20 mil millones. Es posible que los efectos de esas salidas, que continuaron hasta abril, no aparezcan en el informe de ganancias del lunes.

El banco ha pasado gran parte de la última década haciendo crecer su negocio de gestión patrimonial y captando furtivamente grandes grupos asesores de rivales como Bank of America Merrill Lynch. El año pasado, First Republic contrató a 13 equipos de gestión patrimonial.

Esos esfuerzos dieron sus frutos. Los activos bajo gestión o administración de First Republic se duplicaron con creces, de $107 mil millones a fines de 2017 a $271 mil millones a fines de 2022, según la presentación de ganancias de enero de la compañía. La gestión patrimonial también ha llegado a ocupar una mayor parte de los ingresos en la Primera República: el 15 % de las ventas totales las generará la unidad patrimonial en 2022, frente al 5,5 % en 2010.

Los ejecutivos promocionan los beneficios que la gestión patrimonial aporta al banco, y viceversa. En 2022, los banqueros de la firma recomendaron más de $11,500 millones en activos al segmento patrimonial, que a su vez recomendó más de $3,000 millones en saldos de depósitos a sus colegas banqueros.

«Una gran parte del valor de la franquicia es esta base de clientes de alto valor neto que han construido», dice Compton de Morningstar. “También son conocidos por adquirir talento, ya sean banqueros privados o administradores de patrimonio. Creo que eso es otra cosa para las personas que piensan en el valor a largo plazo de la propiedad. Sí, hay problemas de rentabilidad a corto plazo y de balance. término, ¿cómo se retiene el talento?»

El informe de ganancias del lunes no solo revelará la profundidad de los problemas recientes de la Primera República. También indicará cómo será el camino frente al banco.

Escriba a Andrew Welsch a [email protected]