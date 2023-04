Guerra Rusia-Ucrania: últimas actualizaciones – The New York Times

Francia convocó el lunes a Lu Xie, embajador de China en París, para explicar sus controvertidos comentarios en la televisión francesa cuestionando la soberanía de las naciones postsoviéticas. Los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania dijeron que enviarían enviados chinos a los tres países para discutir el tema.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China trató de reparar el daño el lunes, insistiendo en reconocer la soberanía de todas las ex repúblicas soviéticas que han declarado su independencia, incluida Ucrania.

«China respeta la soberanía de las antiguas repúblicas soviéticas tras la disolución de la Unión Soviética», dijo el portavoz del ministerio, Mao Ning, en una conferencia de prensa en Beijing. El viernes Sr. Cuando se le preguntó si los comentarios de Lu representaban la política oficial, la señora Mao respondió: «Lo que acabo de decir representa la posición oficial del gobierno chino».

Agregó: «La posición de China sobre temas relacionados no ha cambiado» y señaló que China fue uno de los primeros países en establecer relaciones con todos los «países relacionados» después de la disolución de la Unión Soviética en 1991.

Embajador de China ante la Unión Europea Sr. Recientes arrebatos retóricos de diplomáticos chinos, incluidos Lu y Fu Kang, sugieren que Beijing todavía está luchando por lograr un equilibrio entre cortejar a los líderes europeos y apoyar a Rusia. Limitaciones” sociedad. La guerra en Ucrania ha puesto a Beijing en una posición incómoda: se ha negado a condenar la invasión de Rusia, mientras prometió no ayudar militarmente a Rusia en su guerra.

Señor. Lou provocó una confusión generalizada. Dijo que Crimea era históricamente rusa y había sido cedida a Ucrania. Agregó: «Incluso estos países de la ex Unión Soviética no tienen un estatus efectivo en el derecho internacional porque no existe un tratado internacional que especifique su estatus como estados soberanos».

Por el contrario, el embajador de China ante la UE, Fu Kang, dijo a The New York Times en una entrevista este mes que China no reconoce Crimea de Rusia ni partes de la región oriental de Donbass en Ucrania, sino que reconoce a Ucrania dentro de sus fronteras aceptadas internacionalmente. En línea con los comentarios de la Sra. Mao el lunes.

Pero Beijing no ha condenado la invasión rusa de Ucrania porque comprende las afirmaciones de Rusia de ser una guerra defensiva contra la agresión de la OTAN y porque su gobierno cree que las «causas fundamentales son más complejas» de lo que dicen los líderes occidentales.

Sin embargo, el Sr. Los comentarios de Lu han causado confusión e ira en Ucrania y la Unión Europea, particularmente en los países de Europa central y oriental que estaban bajo el dominio u ocupación soviéticos. Los estados bálticos, anexados por la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, son particularmente sensibles a cualquier sugerencia de que se cuestione su soberanía.

En una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Luxemburgo el lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, dijo que «si la posición china ha cambiado sobre la independencia, se les pedirá a los embajadores chinos que les recuerden que no somos postsoviéticos». países, pero somos países ilegalmente ocupados por la Unión Soviética.

Margus Tsahkna, su homólogo estonio, dijo que quería saber «por qué China tiene tal posición u opinión sobre los estados bálticos», que son miembros de la Unión Europea y la OTAN. Los comentarios de la Sra. Mao fueron insuficientes, dijo. “Espero que haya una explicación. «No estamos satisfechos con ese anuncio», dijo.

El jefe de política exterior de la UE, Joseph Borrell Fontelles, dijo que el Sr. Bruselas también quiere más explicaciones de Beijing, Sr. Borrell dijo.

Jean Asselborn, Ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Sr. Llamó a los comentarios de Lu «incorrectos» y dijo que se estaban haciendo esfuerzos para calmar las cosas.

Señor. Lew ha sido un defensor de un estilo de hablar duro a veces llamado diplomacia de «guerrero lobo». Esta es la tercera vez que es invitado al Quai d’Orsay francés en los últimos tres años y medio.

cristobal hebillay Reportaje aportado desde Taipei, Taiwán. Olivia Wang La investigación contribuyó.