Ben Affleck: Michael Jordan exige a Viola Davis que toque ‘Air’

Ben Affleck dice que no habría hecho «Air» sin la bendición de Michael Jordan, pero esa bendición vino con una gran solicitud. ¿su nombre? Viola Davis.

La película dirigida por Affleck está protagonizada por Matt Damon como Sonny Vaccaro, un empleado de Nike que convence a Jordan (Damien Young) para que firme un acuerdo que le permita crear una línea de zapatos Air Jordan. Affleck también interpreta al cofundador de Nike, Bill Knight.

Cuando Southwest presentó «Air» en su estreno mundial South by Southwest, Affleck dijo: «Tuve la oportunidad de sentarme con Michael Jordan porque le pregunté: ‘¿Qué es importante para ti?’ No iba a hacer esta película sin preguntarle. Había algunas cosas que eran importantes para él que eran interesantes y reveladoras.

«Tener a Howard White en la película fue uno de ellos”, dijo Affleck sobre el vicepresidente de Jordan Brand. “Cuando Affleck escuchó sobre White, se dio cuenta de que había una oportunidad para elegir a Chris Tucker, y quería trabajar con él durante mucho tiempo. .

«Obtuve el guión y luego tuve la oportunidad de volver a hablar con Michael. Michael Jordan, para aquellos de ustedes que no lo saben, es una de las personas más intimidantes e impresionantes que jamás conocerán en su vida». «, dijo Affleck. Vi esta mirada por primera vez. Era una mirada de respeto, asombro, amor, gratitud e inocencia. Nada de esto habría sucedido sin mi madre». ¿madre?’ Él dijo: ‘Bueno, tiene que ser Viola Davis.

«Es como, ‘¿Puedo jugar baloncesto en tu cancha?’ ‘Sí, si conseguimos a Michael Jordan’. «Viola Davis es la mejor actriz que he visto en mi vida”, continuó Affleck. “Es un negocio difícil. Es difícil saber si has tenido éxito. Es difícil saber si has logrado algo. Pero honestamente, si Un día soy director y Viola Davis está en una película, eso es realmente algo. «Siempre sentí que lo haría. Significaba mucho para mí. Lo hace».

«Esta es la mejor noche de mi carrera y quiero darle la bienvenida al mejor actor del mundo», concluyó, subiendo a Davis al escenario por un breve momento antes de que el público viera por primera vez «Air».