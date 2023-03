Los programas de televisión y las películas más memorables de Lance Reddick ahora están disponibles para transmitir

Según «All the Pieces Matter: The Inside Story of the Wire» de Jonathan Abrams, Redick fue elegido como la burbuja informante casi adicta porque se parecía más a la persona en la que se basaba el personaje que a Andre Royo, quien finalmente ganó el papel. . Reddick anteriormente interpretó a un esclavo en «The Corner» y «Oz», y Bubbles puede haberlo encasillado en un camino completamente diferente, lejos de los roles de autoridad y aplicación de la ley que había comenzado a acumular.

Trabajó duro para sacar a Daniels, siguiendo a un teniente de narcóticos de la vida real para aprender las cuerdas. Ejercicios de boxeo Daniels necesita que lo empujen físicamente tanto como sea posible. La interpretación de Reddick evolucionó a lo largo de las cinco temporadas del programa, pero siempre fue discretamente seria y completamente única.

La mayoría de las estrellas del drama de ciencia ficción espectacularmente descabellado de Fox «Fringe» interpretaron múltiples papeles en múltiples universos, creando múltiples versiones de los personajes principales y alternativos. Reddick interpretó al agente especial Philip Broyles en un universo y al coronel Broyles en otro. (En la tercera temporada, el actor tuvo la tarea real de interpretar al Agente Broyles, quien se encuentra con el cadáver del Coronel Broyles).

JJ Es otra carrera de cinco temporadas para Reddick, quien apareció en la serie anterior de Abrams, «Lost». Durante este tiempo, Reddick mostró su talento musical (episodio «Brown Box») y fue divertido durante su personaje. tropezado Acid («dietilamida del ácido lisérgico») y piense en el significado de twizzlers en varios capítulos. ¿Pensaste que Reddick siempre fue tan serio?