¿Quién es Fairleigh Dickinson, el sembrado No. 16 que venció a Purdue?

Ahora, un año después, otros dos desvalidos de Jersey, el no. 15 semilla Princeton y no. 16 sembrado FDU: tiene tres victorias combinadas en torneos de la NCAA. y Fairleigh Dickinson está a 13 millas de St. Peters.

Sin embargo, Fairleigh Dickinson tiene un largo camino por recorrer para igualar la competencia completa que alberga St Peter’s. El equipo llegó a la octava ronda la temporada pasada antes de ser eliminado por Carolina del Norte.

Los Caballeros se encuentran entre varios programas intermedios importantes a los que a menudo les gusta ponerse a prueba contra las grandes escuelas. FDU perdió ante Loyola-Chicago, Pittsburgh y St. Peter’s esta temporada, pero venció a St. Joseph of the Atlantic 10 Conference y Columbia of the Ivy League.

La última sorpresa del No. 16 sobre el No. 1 fue hace cinco años.

Ese juego, la victoria del condado de Baltimore de la Universidad de Maryland sobre Virginia en 2018, la clasificación general del torneo, estuvo muy lejos de la victoria del viernes por la noche sobre Fairleigh Dickinson.