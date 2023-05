Biden llama a la oferta de techo de deuda republicana ‘inaceptable’ antes de la llamada con McCarthy

Thomson Reuters

Jeff Mason es corresponsal en la Casa Blanca de Reuters. Ha cubierto las presidencias de Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, así como las campañas presidenciales de Biden, Trump, Obama, Hillary Clinton y John McCain. Se desempeñó como presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en 2016-2017, liderando a los periodistas en la defensa de la libertad de prensa en los primeros días de la administración Trump. Su trabajo y el de la WHCA han sido reconocidos con el «Premio a la libertad de expresión» de Deutsche Welle. Jeff ha hecho preguntas directas a líderes nacionales y extranjeros, incluido el presidente ruso Vladimir Putin y Kim Jong Un de Corea del Norte. Es el ganador del premio «Best in Presidential News Coverage under Deadline Pressure» de la WHCA y co-ganador del premio «Breaking News» de la Association for Business Journalists. Jeff comenzó su carrera en Frankfurt, Alemania, antes de ser enviado. Bruselas, Bélgica, donde cubre la Unión Europea. Jeff aparece regularmente en televisión y radio y enseña periodismo político en la Universidad de Georgetown. Se graduó de la Escuela Intermedia de Periodismo de la Universidad de Northwestern y fue becario Fulbright.