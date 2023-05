Superados por los Nuggets nuevamente en el embrague, los Lakers enfrentaron un déficit de 3-0

Dave McMenaminEscritor del personal de ESPN4 minutos de lectura

Otra actuación clave de Jamal Murray le da a los Nuggets una ventaja de 3-0 Jamaal Murray tiene 37 puntos, siete rebotes y seis asistencias para que los Nuggets tomen una ventaja de 3-0 en la serie sobre los Lakers.

LOS ÁNGELES — Por tercera vez en las finales de la Conferencia Oeste, el juego se decidió en el último cuarto. Los Lakers de Los Ángeles no pudieron hacer el trabajo.

La derrota del sábado por 3-0 ante el sembrado No. 1 del Oeste, 119-108, puede haber tenido detalles diferentes a las dos derrotas de Los Ángeles en Denver para abrir la serie, pero el tema común fue el mismo: los Nuggets hicieron más cuando importaba. mayoría. .

Ahora, con una derrota más para terminar su temporada, un equipo de los Lakers que comenzó la temporada 2-10, revisó su lista justo antes del receso del Juego de Estrellas y espera tener una carrera improbable.

LeBron James, quien terminó con 23 puntos, 12 asistencias y 7 rebotes, dijo que falló 11 de 19 tiros, incluidos cuatro de seis en el último cuarto. «Una cosa a la vez. Concéntrate en el Juego 4, ya sabes, realmente puedes pensar en eso».

Si había un partido que ganar, parecía que se alcanzaría el sábado. Los Lakers estaban en casa, donde aún no han perdido esta postemporada. La estrella de los Nuggets, Nikola Jokic, cometió tantas faltas como goles de campo (cuatro) en los primeros tres cuartos. Anthony Davis (28 puntos en 11 de 18 tiros, 18 rebotes) tuvo un impacto.

Pero con el juego empatado, los Lakers usaron una racha de 13-0 en la marca de 7:48 del último cuarto para poner a los Lakers fuera del campo por 4:50. Jokic fue el mejor jugador en la cancha para cerrarlo con 15 puntos en 5 de 7 tiros en el cuarto.

Según la investigación de ESPN, los equipos de la NBA tienen marca de 0-149 cuando van perdiendo 3-0 en series al mejor de siete, y los Lakers no han forzado un Juego 5 en este tramo. Estadísticas e Información.

LA perdía por tres en el último minuto en los Juegos 1 y 2. Y los Lakers se arriesgaron en el Juego 3, tomando la delantera en el cuarto. Los Nuggets han seguido superando a los Lakers hasta el punto en que la brecha entre los dos equipos se ha convertido en el Juego 4.

«Creo que fueron los tiros oportunos de sus jugadores», dijo James cuando se le preguntó qué marcó la diferencia.

Junto con James, Kentavious Caldwell-Pope (17 puntos), Bruce Brown (15 puntos) y Michael Porter Jr. (14 puntos) tuvieron sus momentos el sábado. Brown acertó 8 de 13 (3 de 7 en triples), según datos recopilados por ESPN Stats and Information; Caldwell-Pope acertó 11 de 17 (5 de 11 en triples) y Porter Jr. acertó 8 de 15 (7 de 11 en triples) en tiros abiertos en la serie.

Los Lakers no obtuvieron las mismas buenas contribuciones de su lista en el Juego 3 con D’Angelo Russell (tres puntos en 1 de 8 tiros), Jarrett Vanderbilt (dos puntos en 1 de 4 tiros) y Dennis. Schroeder (cinco puntos en 2 de 5 tiros) está luchando en la ofensiva.

«¿Para mí? Oh, no lo sé», dijo Russell cuando se le preguntó qué necesita cambiar en su enfoque para ser efectivo contra Denver. «En realidad no lo sé. No lo sé. Trataré de averiguarlo».

Los Lakers han hecho un buen trabajo al resolver las cosas sobre la marcha esta temporada baja, primero ganando un lugar de juego con un grupo de caras nuevas, mientras que James se perdió un mes al final de la temporada con una lesión en el pie y luego se convirtió. El segundo sembrado en llegar a la final de conferencia. 7mo lugar Están comprometidos con la caminata lo suficiente como para tener juegos en el calendario.

«Podemos salir el lunes e irnos a casa o pelear otro día, y con el grupo de muchachos que tenemos, sé cuál será la respuesta», dijo Austin Reaves, quien terminó con 20 puntos en el tercero. Tiempo en tres juegos de la serie.

Las probabilidades no están a favor de LA, por supuesto. Casi dos tercios de los equipos siempre han perdido 3-0 (91 de 149). Solo tres de esos equipos forzaron un Juego 7.

Los Lakers realizarán una sesión de cine el domingo y volverán a trabajar el lunes para el Juego 4, con la esperanza de extender la temporada hasta el martes y más allá.

«Las circunstancias son las que son», dijo el entrenador de los Lakers, Darwin Hamm. «Difícil pero no imposible».