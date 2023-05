Lanzamiento de SpaceX Axiom-2, Trueno en la playa: Prepárese para el tráfico pesado

El alcalde de Cocoa Beach, Ben Malik, predice cómo se verá el tráfico el domingo por la tarde en Brevard.

«¡Va a ser tan hermoso y una &$^% escena!»

Llámalo la Gran Conexión. Alineación de planetas. Una tormenta perfecta. O cualquiera de una docena de otros clichés, pero este domingo por la tarde, Brevard experimentará el caos en las carreteras locales.

«Vaya a la playa, elija un lugar temprano y evite la A1A tanto como sea posible», dijo Malik sobre el tráfico en su ciudad costera, donde se esperan miles de visitantes para varios eventos durante el fin de semana, pero especialmente el domingo.

¿Por qué?

Lanzamiento de la tripulación SpaceX Axiom

Axiom-2, la segunda misión espacial privada de Axiom Space y SpaceX a la Estación Espacial Internacional para la NASA, es «Go» para su lanzamiento a bordo de la cápsula SpaceX Falcon 9 y Dragon. Con el lanzamiento programado para las 5:37 p. m., muchos observadores querrán esperar el estampido sónico nueve minutos después del despegue, ya que SpaceX, con una tripulación por primera vez, apuntará a un aterrizaje propulsor en la Zona de aterrizaje espacial 1 en Cabo Cañaveral. Estación de fuerza.

«Podemos esperar ver a más de 100.000 personas para un lanzamiento masivo», dijo Peter Granis, director ejecutivo de la Oficina de Turismo de la Costa Espacial. «Esperamos que este fin de semana esté muy ocupado y alentamos a las personas a planificar sus rutas y tiempos con cuidado».

Al igual que con todos los lanzamientos de tripulación, cuando termina la emoción, esos mismos espectadores se dirigirán a casa en sus automóviles, se dirigirán a un restaurante Brevard o algún otro destino, obstruyendo las arterias de tráfico este-oeste que van desde la isla de barrera al continente.

Pero Kranis se apresura a decir que la reunión de este fin de semana sigue siendo una casualidad, incluso con el calendario de lanzamiento ampliado.

«Creo que es un poco único», dijo Grannis sobre las expectativas de tráfico del domingo. «Pero durante los lanzamientos de la tripulación, (los residentes) deben estar preparados para grandes multitudes».

Lanzamiento de grupo:Todo listo para el lanzamiento del vuelo espacial privado SpaceX Axiom-2

Calendario de lanzamiento de cohetes:Próximos lanzamientos y aterrizajes en Florida

Trueno en Cocoa Beach

Reúna a miles de residentes y visitantes en Space Beach, ya que se esperan truenos en Cocoa Beach. Thunder in Cocoa Beach se anuncia como uno de los mayores eventos relacionados con el turismo del año en Space Coast y se espera que atraiga a 100,000 personas del área.

Las carreras de lanchas rápidas se llevarán a cabo durante todo el fin de semana, pero las carreras de bajura comenzarán el domingo a las 10 a. m. con la última carrera del día de 2:30 p. m. a 3:30 p. m. desde Alan Shepherd Park hasta Coconut. Muchos en la playa y en la audiencia se quedan mucho tiempo para ver el lanzamiento.

Más de 36,000 personas de fuera del condado de Brevard asistieron al evento de Cocoa Beach el año pasado y más de 100,000 asistieron al evento de cuatro días, dijo Grenis.

«Desde botes rápidos hasta cohetes rápidos, sin duda será un fin de semana ajetreado y emocionante», dijo Grannis.

«Me atrevería a adivinar que muchos de estos muchachos llegarán y se quedarán», dijo Kerry Bartlett, director gerente del promotor Thunder de Cocoa Beach, Space Coast Super Boats LLC.

Bartlett dijo que muchos de los que asisten a las carreras planean asistir al lanzamiento.

«Tal vez no 100.000 personas más, tal vez 50.000 personas más», dijo, y agregó que el estacionamiento será un gran problema para las personas que quieran ver el lanzamiento desde la playa. «Si el estacionamiento en la playa ya va a estar ocupado por la carrera de botes y saben que hay un lanzamiento a las 5:30, no van a dejar ese lugar de estacionamiento».

Para evitar las frustraciones del tráfico y el estacionamiento, Bartlett sugirió que los residentes caminen o anden en bicicleta hasta los accesos a la playa en Cocoa Beach y Cabo Cañaveral.

Ver salida sin público de carrera

Los residentes que deseen ver el comunicado pueden evitar la carretera estatal A1A por completo y considerar estas alternativas:

playa playlinda, 1000 Playlinda Beach Road, Costa Nacional Cañaveral

1000 Playlinda Beach Road, Costa Nacional Cañaveral Puente Max Brewer y Parque Parroquial, 1 a. Carretera ajardinada conmemorativa de Max Brewer, Titusville

1 a. Carretera ajardinada conmemorativa de Max Brewer, Titusville Parque con vistas al espacio, 8 Broad St., Titusville

8 Broad St., Titusville parque de la punta de arena, 10 Calzada East Max Brewer, Titusville

10 Calzada East Max Brewer, Titusville parque rotatorio frente al río, 4141 S. Washington Ave., Titusville

4141 S. Washington Ave., Titusville Parque Memorial William J Manzo, 3335 S. Washington Ave., Titusville

«Por lo general, en lanzamientos como este, los peatones toman el puente Max Brewer», dijo Marcia Getke, directora de desarrollo de Titusville Playhouse y ex directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Titusville.

Titusville debe brindar fácil acceso a la Interestatal 95 desde la US 1 a través de Garden Street y las carreteras estatales 50, 405 y 46.

Cosas para hacer:¿Qué está pasando este fin de semana? Nuestras 5 mejores elecciones para el 19-25 de mayo

Expectativas de la reunión:Cocoa Beach Powerboat Race recibe una subvención de turismo y se prepara para un evento sin precedentes

Otros eventos que pueden aumentar el tráfico

Hay un Fundación de Ajedrez de la Costa Espacial Torneo en el Radisson on the Harbour este fin de semana. El último día del evento el domingo atraerá a jugadores de fuera de Brevard con torneos a las 9:30 am y 2:30 pm.

Según Sean Malone, la Fundación Vicepresidente y Secretario, alrededor de 250 jugadores y 100 adicionales, incluidos padres, organizadores, directores de torneos, etc. participan en este torneo.

Malone advirtió que algunas de esas finales no terminarán hasta horas después de que comiencen. «Una ronda puede durar hasta cuatro horas», dijo Malone. «No todos terminan su juego al mismo tiempo». Los jugadores del torneo se retirarán del Radisson durante la tarde y la noche.

En tierra firme, 14:00 h y espectáculo final Casa de juegos de la aldea de KokoSe estrena la producción de «Mary Poppins». Agregando casi 500 personas tratando de navegar por el tráfico pesado en US 1 y State Road 520 en Cocoa Village.

Prácticamente correcto:‘Mary Poppins’ toma vuelo en Cocoa Village Playhouse

Color y Luz:‘Sunday in the Park with George’ de Titusville combina arte, romance y tradición

Asimismo, la matiné de las 2 p. m. de «Sunday in the Park with George» de Titusville Playhouse partirá de 4:30 p. m. a 5 p. m.

Según Gaedcke, el teatro espera una multitud de entre 250 y 300 personas para la función del domingo, muchas de las cuales vienen de fuera de Titusville.

Los clientes no necesitan preocuparse por el estacionamiento porque estarán en el espectáculo temprano para evitar la avalancha de personas que llegan para el lanzamiento, pero Gateke dijo que el tráfico que sale de la casa de juegos puede ser un poco complicado.

Rob Landers es un periodista multimedia sénior de USA TODAY Network en Florida. Comuníquese con Landers al 321-242-3627 o [email protected]. Instagram: @PorRobLanders Luz de red: @florida_today

Apoya el periodismo local. Suscríbete hoy.