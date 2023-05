Biden pareció incumplir con el manejo de McCarthy del techo de deuda de EE. UU.

WASHINGTON, 25 mayo (Reuters) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el principal republicano del Congreso, Kevin McCarthy, parecían estar cerca de llegar a un acuerdo el jueves para reducir el gasto y aumentar el techo de deuda del gobierno de 31,4 billones de dólares. .

Según una persona familiarizada con las negociaciones, el acuerdo especificará el monto total que el gobierno puede gastar en programas discrecionales como vivienda y educación, pero no puede dividirlo en categorías individuales. Según otra fuente, las dos partes tienen una diferencia de $70 mil millones, lo que podría ser más de $1 billón.

La Casa Blanca dijo que las dos partes casi se encontraron el jueves.

Los negociadores republicanos han apoyado el impulso de la Casa Blanca para tratar ambos presupuestos por igual mientras aumentan el gasto militar y recortan el gasto no relacionado con la defensa, dijo a Reuters una fuente familiarizada con las conversaciones.

Biden dijo que todavía no están de acuerdo sobre dónde deberían caer los recortes.

“No creo que toda la carga deba trasladarse a los estadounidenses de clase media y trabajadora”, dijo a los periodistas.

El presidente de la Cámara, McCarthy, dijo a los periodistas el jueves por la noche que las dos partes no habían llegado a un acuerdo. «Sabemos que no va a ser fácil», dijo.

No está claro cuánto tiempo tiene el Congreso para actuar. El Departamento del Tesoro advirtió que no podrá cubrir todas sus obligaciones para el 1 de junio, pero el jueves dijo que vendería $119 mil millones en deuda pendiente, lo que dejó a algunos observadores del mercado sugiriendo que no lo hará. Una fecha límite férrea.

«Han sugerido en el pasado que no anuncien ofertas porque no creen que no tengan una manera de llegar a un acuerdo», dijo Gennady Goldberg, estratega senior de tasas de TD Securities en Nueva York. eso es una señal positiva».

Cualquier acuerdo debe ser aprobado tanto por la Cámara de Representantes controlada por los republicanos como por el Senado controlado por los demócratas. Eso podría ser complicado, ya que algunos republicanos de derecha y muchos demócratas liberales dijeron que estaban molestos por la perspectiva de un compromiso.

«No creo que todos estén contentos al final del día. Ese sistema simplemente no funciona», dijo McCarthy.

La Cámara se levantó para un receso de una semana el jueves por la tarde y el Senado no estaba en sesión. Se les ha dicho a los legisladores que estén listos para votar nuevamente si se llega a un acuerdo.

El acuerdo establecería solo esquemas generales de gastos, dejando que los legisladores llenen los espacios en blanco en las próximas semanas y meses.

Abordará el monto total del gasto militar, que ha sido un importante punto de fricción en las negociaciones, dijo una de las fuentes.

Según el representante demócrata Mark Tagano, Biden se opuso a las propuestas republicanas de endurecer los requisitos laborales para los programas contra la pobreza y relajar las reglas sobre la extracción de petróleo y gas.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, mantiene conversaciones sobre el techo de la deuda con el presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Kevin McCarthy (R-CA), en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 22 de mayo de 2023 en Washington, EE. UU. REUTERS/Leah Millis/Foto de archivo

El representante Kevin Hearn, que encabeza la poderosa bancada republicana, dijo a Reuters el viernes por la tarde que era probable que se llegara a un acuerdo.

‘Se acabó el tiempo’

El jueves, los demócratas centraron sus ataques en lo que dijeron que serían recortes devastadores en la ayuda federal para los veteranos, desde ayuda para la salud y alimentos hasta asistencia para la vivienda, si los republicanos entraran en las negociaciones.

«Se acabó el tiempo para todos estos juegos aquí», dijo el representante demócrata Dan Davis, veterano de la Fuerza Aérea de EE. UU., en una conferencia de prensa.

Un incumplimiento de pago de EE. UU. impulsaría los mercados financieros mundiales y empujaría a EE. UU. a la recesión.

La agencia de calificación crediticia DPRS revisó a EE. UU. para una posible rebaja el jueves, haciéndose eco de advertencias similares de Morningstar, Fitch, Moody’s y Scope Ratings. Otra firma, S&P Global, rebajó la calificación de la deuda de EE. UU. en 2011 siguiendo una postura de techo de deuda similar.

El enfrentamiento de meses asustó a Wall Street, pesó sobre las acciones estadounidenses y elevó los costos de endeudamiento de la nación.

El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, dijo que las preocupaciones sobre el techo de la deuda han elevado hasta ahora los costos de los intereses del gobierno a $80 millones.

Los legisladores a menudo tienen que elevar el techo de deuda autoimpuesto para cubrir gastos y recortes de impuestos que ya han aprobado.

Los legisladores de la Cámara tendrán tres días para leer antes de tener que votar sobre cualquier proyecto de ley de techo de deuda.

McCarthy dijo que cualquier acuerdo tendría que reducir el gasto discrecional el próximo año y frenar el crecimiento del gasto en los próximos años, lo que desaceleraría el crecimiento de la deuda estadounidense, que ahora equivale a la producción anual de la economía.

También dijo que habló brevemente sobre las negociaciones con el expresidente Donald Trump, quien ha instado públicamente a los republicanos a permitir el incumplimiento si no logran sus objetivos.

Biden ha propuesto congelar el gasto en los niveles actuales el próximo año y proponer varios aumentos de impuestos para ayudar a controlar la deuda.

Los legisladores tanto del lado derecho como del izquierdo del partido están frustrados. El representante republicano Chip Roy, miembro del Freedom Caucus de extrema derecha, ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir los fuertes recortes de gastos que aprobaron el mes pasado.

Mientras tanto, algunos demócratas dicen que Biden no ha hablado lo suficiente sobre las deficiencias de los recortes de gastos propuestos por los republicanos, a diferencia de McCarthy, quien ha estado informando a los periodistas varias veces al día.

“Insto al presidente a que ejerza el poder del púlpito intimidatorio del presidente”, dijo el representante demócrata Steven Horsford.

Información de Nandita Bose, Jared Renshaw, David Morgan, Richard Cowan, Moira Warburton, Trevor Hunnicutt, Douglas Gillison, Gram Slattery, Dan Burns y Karen Bratdell; Por Andy Sullivan; Editado por Scott Malone, Mary Milligan, Alistair Bell, Rosalba O’Brien, Nick Zieminski y Deepa Babington

