Los Celtics vencieron al Heat en el Juego 5 de las Finales de la Conferencia Este: cómo el baloncesto supremo de Boston forzó el Juego 6

BOSTON — De una barrida en la serie a una racha seria, los Boston Celtics están dando la vuelta a las Finales de la Conferencia Este.

Todavía están en un gran agujero, pero ganaron fácilmente el Juego 5 en el Miami Heat, 110-97, el jueves, cuatro de sus titulares anotaron al menos 20 puntos, y ahora se convierten en el primer equipo con dos victorias. Historial de la NBA por ganar una serie tras ir perdiendo 3-0.

El Juego 6 es en Miami el sábado a las 8:30 p.m. El Celtic ha ganado sus dos últimos partidos por 30 puntos. Boston nunca estuvo en desventaja el jueves y lideró hasta por 24, un juego de 15 puntos, después del primer cuarto.

«Nuestras espaldas están contra la pared, nos mantenemos unidos y estamos compitiendo a un alto nivel para darnos una oportunidad», dijo el entrenador de Boston, Joe Mazzulla.

El patio trasero de los Celtics de Derrick White y Marcus Smart tuvo fácilmente sus mejores juegos de la serie. Les faltaba el guardia titular Gabe Vincent (esguince en el tobillo izquierdo) y el Heat extrañaba a Max Struss y al reemplazo de Vincent, Kyle Lowry.

White, quien comenzó las finales de conferencia como reserva, terminó con 24 puntos en seis triples con dos robos. Smart agregó 23 puntos (cuatro triples) y cinco robos.

«Juega con versatilidad defensiva y hace un gran trabajo prestando atención a los detalles de las tendencias del personal», dijo Mazzulla sobre White. Y dijo de Smart: «Es solo una clave emocional para nosotros. Cuando se encierra en ambos lados de la pelota y juega a diferentes ritmos, nos da identidad y vida.

Jayson Tatum casi logró un triple-doble (21 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes y Jaylen Brown agregó 21 puntos). Tatum agregó 12 puntos para Boston, lo que provocó la segunda ventaja de Miami con 3:18 por jugar. del juego. Para entonces los Celtics ya iban 15 arriba, y el partido podría haber sido de 11 puntos en el segundo cuarto.

Ni Bam Adebayo (16 puntos, ocho rebotes) ni Jimmy Butler (14 puntos) jugaron en el último cuarto de esta paliza. Miami recurrió a Haywood Highsmith por primera vez en la serie, y salió de la banca con 15 puntos, al igual que Caleb Martin (14 puntos) y Duncan Robinson (18 puntos).

Lowry y Struss le dieron poco al Heat (combinando ocho puntos en 3 de 10 tiros). Miami nuevamente tuvo pérdidas de balón (16 a 27 puntos de los Celtics) y permitió 17 puntos de segunda oportunidad. Los Celtics, continuando con otra tendencia reciente, volvieron a estar calientes desde el rango de 3 puntos.

«Su nivel de actividad aumentó en los últimos dos juegos, que es lo que se debe esperar en una serie competitiva de playoffs», dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. «Luego jugamos un poco en grupo. Tal vez salgan algunas cosas buenas de eso, si leemos el juego, leemos las coberturas y hacemos las jugadas apropiadas.

«Pero hay que darles crédito por la ejecución», continuó Spoelstra. “Nos bloquearon en la pintura muchas veces con manos rápidas, desnudos, cosas de esa naturaleza. Tenemos que subirlo. Dos juegos en esa racha. Tenemos que ser agresivos y luego hacer las jugadas apropiadas con el espacio apropiado.

Solo una victoria más traería la serie de regreso a Boston para un improbable Juego 7 el lunes, junto con un montón de historia en las Finales de la NBA contra los Denver Nuggets.

Sabes que ninguno de los 150 equipos que perdían 3-0 en una serie volvió a ganar. Solo tres equipos han forzado un Juego 7. No fue hace tanto tiempo, cuando los Celtics estaban a punto de ser barridos, y se hacían preguntas legítimas sobre el futuro de Mazzulla en Boston y el futuro del roster.

«Sí, obviamente el Juego 3 fue difícil, pero quiero decir, todo el año hemos estado conectados en el vestidor, nos apoyamos mutuamente y confío en que volveremos y competiremos», dijo White. . «Hemos estado trabajando en eso estos últimos dos juegos».

El Heat, por otro lado, (todavía) está tratando de convertirse en el segundo sembrado No. 8 en llegar a las Finales y el primero desde 1999. Están 0-por-2 en sus dos primeras grietas, pero no. Habrá que ver cómo sienta el 0-3.

«No hemos sido nosotros en los últimos dos juegos», dijo Butler. “Así fue como sucedió. Estuvimos a medias defensivamente porque no estábamos haciendo los tiros que queríamos hacer. Pero esto es fácilmente reparable. Hay que salir y jugar duro desde el salto. Como siempre digo, todo son sonrisas, sabiendo que vamos a ganar el próximo juego y mantenerlo muy, muy consistente.

Los Celtics se parecen a ellos mismos

Los Celtics tardaron hasta el medio tiempo del Juego 4 en resolver las cosas, pero armaron su obra maestra de pared a pared en el Juego 5 para hacer una remontada 0-3 sorprendentemente real.

El tiro disputado de Boston fue insosteniblemente bueno, pero su identidad en ambos extremos y su atención al detalle y la intensidad en todos los aspectos del esquema. -Weiss

Baloncesto pico de Boston

Tatum finalmente resuelve la defensa de Miami y se siente más cómodo dibujando dobles y encontrando tiradores. El equipo mueve el balón con rapidez y decisión, y la presión defensiva es la correcta sin abrumarse. La defensa individual de Butler y Adebayo ha sido increíble, y Boston ha cerrado su brecha reemplazando sus numerosas salidas.

Este es el pináculo del baloncesto de los Celtics, y si mantienen este enfoque, parece que podrían lograr su mejor regreso. -Weiss

Los Celtics juegan con intensidad

Los Celtics tuvieron intensidad desde el inicio. En el primer juego, Smart le quitó el balón a Adebayo y se zambulló en la cancha. A partir de ahí, Boston forzó 15 pérdidas de balón más, incluidas cinco más de Adebayo.

Boston en realidad salió con una racha de 20-5 para comenzar el juego, pero mantuvo un margen cómodo el resto del camino. Tatum no tuvo un gran juego de anotación, pero controló todo con sus jugadas ofensivas. — el rey

¿Por qué tuvo problemas el Heat?

Una de las formas en que esta serie cambiará es que los Celtics no le dieron a Adebayo nada que hacer en la ofensiva. Después de intentar solo siete tiros con cuatro pérdidas de balón en el Juego 4, Adebayo tuvo seis pérdidas de balón el jueves. Boston se derrumba sobre él y le quita el balón.

Adebayo no hizo su movimiento lo suficientemente rápido o no encontró un compañero de equipo abierto debido a que se avecinaba un doble equipo; En parte, porque el calor no se mueve tanto sin el balón. En una noche sin Vincent, y una temporada en la que Miami a menudo usa a Adebayo para facilitar la ofensiva, fallar en ponerlo en marcha o el fracaso de Boston para lidiar con una defensa cambiante es una receta para el desastre. — Palabras

Lectura obligatoria

(Foto: Winslow Townson/USA Today)