Chris Rock hace una afirmación audaz de los Oscar sobre Jada Pinkett Smith durante el especial de stand-up de Netflix

Reciba nuestro correo electrónico semanal gratuito con las últimas noticias de cine de nuestra crítica de cine Clarice Loughry Obtenga nuestro correo electrónico The Life Cinematic gratis

Chris Rock hizo una audaz declaración de los Oscar sobre Jada Pinkett Smith durante un nuevo especial de comedia.

El sábado (4 de marzo), el comediante realizó un histórico set en vivo para Netflix Indignación selectivaFue criticada por abofetear a Will Smith en los Oscar en marzo de 2022.

Sin embargo, también usó la colección para hacer un reclamo sobre la esposa de Smith, Pinkett Smith. Según Roca, El chica de viaje Trató de convencer a su esposo de que se retirara de la presentación de los Oscar en 2016 después de que no recibió una nominación a Mejor Actor.

Ese año, Smith presionó para obtener un posible respaldo para la obra. conmocionadoPero finalmente no pudo hacer la lista corta.

“Hace años, su esposa dijo que debería dejar los Oscar. No debería ser el anfitrión porque su hombre no estaba nominado. conmocionado. Y luego me da una conmoción cerebral”, bromeó Rock.

Ella dijo que Pinkett Smith le dijo que «Will tuvo que renunciar porque no lo recomendaron».

Rock ignoró la súplica de Pinkett-Smith y, mientras organizaba la ceremonia ese año, hizo una broma a expensas de Pinkett-Smith que resurgió después de los Oscar.

Ahora, Rock Pinkett dice que hizo la broma en respuesta a la solicitud de Smith.

«Así es: ella lo empieza, yo lo termino, ¿no? Eso es lo que pasó. Nadie se mete con ella. Ella lo empezó».

En 2016, Pinkett Smith, junto con otras estrellas de Hollywood, boicotearon la ceremonia de 2016 debido a la falta de diversidad en las nominaciones de ese año. Esta falta de diversidad alimentó la campaña #OscarsSoWhite.

El independiente Pinkett Smith ha sido contactada para hacer comentarios.

Chris Rock realizó un histórico especial de stand-up de Netflix (Netflix)

Rock agregó en el especial: “He apoyado a Will Smith toda mi vida. Ahora veo libertad Verlo golpeado».

libertad Un drama de esclavos de 2021 dirigido por Anthony Fuqua, en el que Smith interpreta a un hombre que debe sobrevivir en los pantanos de Luisiana mientras es perseguido por cazadores de esclavos y sus perros.

Acceda a la transmisión ilimitada de películas y programas de TV con Amazon Prime Video Regístrese ahora para una prueba gratuita de 30 días Inscribirse

Durante el especial de stand-up de Rock, el comediante criticó las afirmaciones de Meghan Markle de que experimentó «racismo» durante su tiempo en el Palacio de Buckingham.

Se dirigió directamente a la bofetada de Smith, diciendo que «recibió ese golpe» como el ex boxeador profesional Manny Pacquiao.

Sin embargo, los fanáticos notaron que Rock cometió un error obvio sobre Smith mientras asaba al actor.

En 2022, Smith subió al escenario de los Oscar para criticar a Rock después de que el comediante hiciera una broma sobre Pinkett Smith.

Más tarde en la ceremonia, Smith ganó el premio al Mejor Actor por su papel. rey ricardoy pronunció un discurso lloroso.

Will Smith y Jada Pinkett Smith (Imágenes falsas)

Posteriormente, se le prohibió ser miembro de la Academia durante 10 años y no se le permitirá asistir a la ceremonia de 2023.

Tradicionalmente, Smith, el ganador del premio al Mejor Actor, habría sido invitado a presentar a la Mejor Actriz. No se sabe quién lo reemplazará con el trofeo.

Los Oscar de este año se llevarán a cabo el 12 de marzo.