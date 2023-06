Cuerpo recuperado de los escombros en la autopista I-95 en Filadelfia

FILADELFIA, 12 jun (Reuters) – Restos humanos fueron recuperados el lunes de un paso elevado caído en la Interestatal 95 en Filadelfia, mientras equipos retiraban escombros de concreto del lugar donde se derrumbó una autopista el fin de semana que cerró un tramo de uno de los corredores de transporte más concurridos. costa este de EE.UU.

El Sección de la I-95 Un camión cisterna que transportaba gasolina se incendió el domingo, lo que provocó el derrumbe de un bordillo de hormigón y la paralización en ambas direcciones. Las autoridades no dijeron exactamente cómo se encendió el combustible.

Mientras los equipos de excavación trabajaban para limpiar los escombros del sitio el lunes, se recuperó un cuerpo de los escombros y se entregó al médico forense del condado de Filadelfia para su identificación, dijo la policía estatal en un comunicado.

El conductor del camión, Nathaniel Moody, no fue localizado inmediatamente después del accidente, informó WPVI-TV, afiliada local de ABC.

Durante el viaje de la mañana, los reporteros de tráfico locales informaron tráfico de parachoques a parachoques cerca del colapso y en rutas alternativas, pero pocos automovilistas parecieron prestar atención a las advertencias de usar el transporte público o quedarse en casa.

«Las cosas están empeorando con el tiempo», dijo el corresponsal de tráfico de KYW News Radio, Justin Traffic, a las 8 a.m. EST (1200 GMT).

Señaló que los lunes suelen ser un día de poco tráfico. «Mañana será la verdadera prueba de hecho».

Los trabajadores e investigadores pasaron la mañana y la tarde examinando los daños en el lugar, mientras una excavadora entraba en los escombros y movía enormes trozos de concreto donde había estado parte de la carretera.

Las autoridades dijeron que llevará meses reconstruir la sección de la I-95, una importante carretera de norte a sur en la costa este que se extiende desde Miami hasta la frontera canadiense en Maine.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, dijo que el gobierno federal está trabajando con el estado de Pensilvania para reparar la carretera.

«Va a ser una gran interrupción en esa región», dijo Buttigieg. No especificó un cronograma preciso para la solución, pero dijo que «definitivamente no días. No estamos hablando de un par de semanas».

El jefe de la Administración Federal de Carreteras planea visitar el sitio, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE. UU. (NTSB) está investigando.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, emitió una declaración de desastre el lunes, liberando fondos federales para reconstruir un tramo de carretera utilizado por 160,000 vehículos diariamente.

Instó a los residentes a encontrar alternativas, tomar trenes de cercanías o trabajar desde casa.

Las empresas de entrega UPS (UPS.N) y FedEx (FTX.N) dijeron que estaban realizando los cambios.

Buttigieg dijo que el departamento planea usar fondos de ayuda de emergencia para la reconstrucción, pero no especificó la cantidad.

La parte cerrada de la I-95 es una ruta importante para la entrega de mercancías, dijo. «No se trata solo de los viajes, también se trata de la cadena de suministro».

Andy Herman, expresidente de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, dijo que los puentes no fueron diseñados para resistir el calor del incendio de un camión cisterna, que puede superar los 2000 Fahrenheit (1090 Celsius), y que tales incidentes no son infrecuentes.

Herman dijo que el colapso del domingo generará un debate sobre los cambios en los requisitos de diseño del puente, pero es difícil ver cómo Estados Unidos puede mejorar los muchos pasos elevados del país.

“Eso significa que buscan mantener la seguridad básica de los puentes a medida que se deterioran”, dijo.

