Donald Trump dice que es el objetivo de una investigación criminal de un fiscal especial después de las elecciones de 2020

El expresidente Donald Trump dijo en una publicación en las redes sociales Consejero especial Jack Smith Él es el objetivo de una investigación criminal sobre los esfuerzos para subvertir las elecciones de 2020, y pronto puede ser acusado por el fiscal especial.

“El abogado del DOJ de Joe Biden, Jack Smith, envió una carta diciendo que él es el objetivo de una investigación del gran jurado el 6 de enero (¡otra vez, eso es un domingo por la noche!), lo que siempre significa un arresto y una acusación”, publicó Trump en Truth Social. .

Los abogados de Trump, incluido Todd Blanche, recibieron una carta de intención del equipo de Smith el domingo diciendo que su cliente podría enfrentar cargos en la investigación sobre los esfuerzos para manipular las elecciones de 2020, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Una carta específica de los fiscales federales a Trump deja en claro que los fiscales se están enfocando en las acciones del expresidente en la investigación para manipular las elecciones de 2020, no solo en aquellos a su alrededor que intentaron evitar su pérdida electoral.

El equipo legal de Trump no ha respondido formalmente a una citación para testificar ante el gran jurado, pero se espera que Trump se niegue a entregar la carta. La carta tomó por sorpresa al equipo de Trump, que no esperaba presentar cargos contra Smith o Trump este mes.

Los asesores de Trump llamaron a abogados y asociados el martes por la mañana para tratar de averiguar quién, si es que alguien, recibió una carta dirigida a la investigación del fiscal especial después de las elecciones de 2020, dijeron a CNN varias fuentes familiarizadas con el alcance. Los asesores de Trump esperan obtener una mejor comprensión de lo que podría ser un posible caso penal contra el expresidente, dijeron las fuentes.

Hasta el momento, el equipo de Trump no ha identificado a nadie más que haya recibido la carta de objetivos, dijeron las fuentes.

El martes por la noche, Trump dirigió la carta dirigida a la cámara por primera vez, en un ayuntamiento de Fox News en Cedar Rapids, Iowa, calificando la investigación de Smith como «interferencia electoral» y una «vergüenza». Su campaña ya está recaudando fondos de la carta de destino.

Trump también recibió una carta específica de Smith unas tres semanas antes de que fuera acusado en una investigación sobre el mal manejo de documentos clasificados.

Smith se negó a comentar el martes cuando CNN le preguntó sobre la carta dirigida y si su oficina se estaba preparando para acusar al expresidente. CNN vio a Smith saliendo de una tienda de sándwiches Subway en Washington, DC.

La Casa Blanca se negó a comentar. CNN también se ha comunicado con la campaña de reelección de Biden para hacer comentarios.

Trump ya ha sido acusado dos veces este año. Fiscal de Distrito de Manhattan Alvin Bragg El expresidente acusó 34 cargos de falsificación de registros comerciales en March y Smith Trump fue acusado de 37 juicios políticos El mes pasado, los documentos confidenciales fueron investigados. Trump se declaró inocente de ambos cargos.

Las normas judiciales permiten que los fiscales notifiquen a las personas que están bajo investigación que han sido atacadas. Declarar con frecuencia que una persona es un objetivo es una fuerte indicación de que puede seguir una acusación, pero es posible que el destinatario no sea acusado en última instancia.

Esas notificaciones no son obligatorias, pero los fiscales tienen derecho a que se les informe que han sido atacados.

Aunque Trump no dijo específicamente por qué se debe notificar al gran jurado, las personas que reciben una carta objetivo generalmente tienen la oportunidad de presentar evidencia ante un gran jurado o testificar si así lo desean.

En el caso de los documentos clasificados, Trump recibió una carta de la Oficina del Asesor Jurídico Especial el 19 de mayo. Luego, sus abogados se reunieron con funcionarios judiciales el 5 de junio. Tres días después, el 8 de junio, un gran jurado emitió una acusación contra Trump. Su coacusado y cómplice fue Walt Nauta.

El propio Trump está dando esta noticia. El expresidente pasó el lunes en su club de golf de Bedminster con algunos asesores cercanos y viajará a Iowa el martes con un pequeño grupo de su equipo de campaña para un ayuntamiento con Sean Hannity de Fox News.

Trump se acercó a algunos de sus aliados clave en el Capitolio el martes, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y la presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik, para planificar cómo van a criticar la investigación del fiscal especial, dijeron fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Trump y Stefanik discutieron su papel en el subcomité de la Cámara de Representantes para armar al gobierno federal y los esfuerzos generales para reunir el apoyo del grupo republicano de la Cámara de Representantes en torno al expresidente, según una fuente familiarizada con la llamada.

Los aliados de Trump en el Capitolio se apresuraron a atacar al fiscal especial a raíz de la carta dirigida. «Creo que el pueblo estadounidense está cansado de esto», dijo McCarthy. «La idea de que quieren justicia equitativa y que la están usando para perseguir a las personas que no están de acuerdo políticamente con ellos es incorrecta».

Trump se defendió en sus publicaciones en las redes sociales el martes por la mañana.

“Según la Constitución de Estados Unidos, tengo derecho a protestar por unas elecciones que creo plenamente que fueron amañadas y robadas, como hicieron los demócratas contra mí en 2016, y como han hecho muchos otros a lo largo de los años”, escribió Trump.

Smith está investigando los esfuerzos para subvertir las elecciones del 6 de enero de 2020, 2021, incluido un ataque al Capitolio de los EE. UU., presentar votantes fraudulentos en los estados que Trump perdió y tratar de subvertir una campaña de presión contra su entonces vicepresidente, Mike Pence. La elección del 6 de enero fue cuando el Congreso certificó la victoria del Colegio Electoral de Joe Biden.

El fiscal especial examinó la derrota de Trump en las elecciones de 2020 y la presión sobre el Departamento de Justicia por sus esfuerzos para subvertir la elección y los esfuerzos de recaudación de fondos postelectorales.

Además, los abogados se enfocaron en una caótica reunión en la Oficina Oval de diciembre de 2020 en los últimos días de la administración Trump, en la que los asesores de Trump discutieron la incautación de las máquinas de votación, el nombramiento de un abogado especial para investigar el fraude electoral y el uso de la ley marcial como parte del esfuerzo. Cancelar la elección.

El gran jurado continúa escuchando a los testigos, y se espera que un asesor cercano de Trump comparezca el jueves en la audiencia del fiscal especial después de las elecciones de 2020, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Will Russell, quien ha testificado ante un gran jurado al menos dos veces antes, se desempeñó como asistente especial del presidente y director de avance y viajes en la Casa Blanca de Trump. Incluso después de que Trump dejó el cargo, continuó sirviendo.

El abogado de Russell se negó a comentar.

decenas de testigos Las elecciones de 2020 hablaron con los fiscales y testificaron ante un gran jurado, incluida una larga lista de asesores clave de Trump y Pence en la Casa Blanca.

Timothy Parladore, el abogado de Bernard Gerik, le dijo a Kaitlan Collins de CNN el martes por la noche en «The Source» que su cliente está en conversaciones para sentarse con el equipo de Smith.

Kerig, ex comisionado de policía de la ciudad de Nueva York y amigo desde hace mucho tiempo del ex abogado de Trump, Rudy Giuliani, trabajó con Giuliani en las semanas posteriores a las elecciones presidenciales de 2020 para descubrir evidencia de fraude electoral que alimentó la carrera por Trump.

“No hizo nada malo. Era un investigador y todo lo que hizo fue legal y apropiado”, dijo Parladore, exabogado de Trump, a Collins, y agregó: “Esperamos que se siente y le explique al fiscal especial”.

Sin embargo, tal sesión no está programada, dijo Parladore.

Varios abogados de Trump también hablaron con investigadores federales. El mes pasado, Giuliani se reunió con los investigadores durante dos días para una entrevista voluntaria que cubrió varios temas, incluidos Turbulento diciembre 2020 La reunión a la que asistió fue antes de CNN. reportado.

El abogado de Giuliani, Robert Costello, le dijo a CNN que Giuliani no recibió la carta de destino.

En los últimos meses, los fiscales federales que trabajan para el fiscal especial han entrevistado a funcionarios de siete estados en los que Trump y sus aliados están en el punto de mira mientras buscan cambiar los resultados de las elecciones de 2020, según pudo saber CNN.

El equipo de Smith se ha reunido con al menos un funcionario de la oficina del Secretario de Estado de Nevada en los últimos meses como parte de una investigación criminal en curso, según una fuente familiarizada con el asunto.

Los fiscales también han entrevistado a dos funcionarios electorales de Wisconsin en los últimos meses: la administradora de la Comisión Electoral de Wisconsin, Meagan Wolff, y la directora ejecutiva de la Comisión Electoral de Milwaukee, Claire Woodall-Vogue.

El equipo de Smith se comunicó con el exgobernador de Arizona Doug Ducey, a quien Trump presionó para cancelar las elecciones de 2020.

Un portavoz de Ducey confirmó la salida de Smith del equipo, que no se había anunciado previamente. “Sí, ha sido contactado. Es receptivo y va a hacer lo correcto, tal como lo ha hecho desde las elecciones”, dijo a CNN el portavoz de Ducey, Daniel Scarpinado, en un comunicado.

Hay otros funcionarios de Arizona También dieron una entrevista. y citado Por Comité Consultivo Especial.

Trump perdió Arizona ante Biden en 2020 por menos de 11.000 votos. Trump atacó públicamente a Ducey, un antiguo aliado, por la certificación de los resultados por parte del gobierno. Mientras el Duce certificaba los resultados de las elecciones en noviembre de 2020, Trump parecía estar llamando al gobernador: el tono de llamada «Hail to the Chief» sonó en el teléfono del Duce. Ducey no respondió a esa llamada, pero luego dijo que habló con Trump, aunque no dio detalles sobre los detalles de la conversación.

Un gran jurado que investiga la interferencia en las elecciones de 2020 se reúne el martes en un tribunal federal en Washington.

Esta historia se actualizó con informes y mejoras adicionales.