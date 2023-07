Edward Blum trabajó durante años para derrotar la acción afirmativa. No terminó.

no lo haré

Te diré que hay muchas cosas que sorprenden a la gente, pero menos importantes son mis creencias sobre el medio ambiente, la pena de muerte, el aborto, los derechos de propiedad. No importa. No estoy prestando atención a lo que estoy haciendo, ni debería estarlo. Puedes llamarme republicano conservador, y no voy a discutir eso, pero si publico todas las cosas que me colocan en el campo de Hubert Humphrey, te sorprenderás, Lulu.

Quiero hablar sobre el resultado de la semana pasada. En el centro del caso estaba Harvard. La clase de Harvard de 1963 constaba de 18 estudiantes negros. Ahora, en la clase recientemente admitida de 2027, más del 15 por ciento de los estudiantes son negros, el 11 por ciento de los estudiantes son latinos y casi el 30 por ciento son asiático-americanos, una proporción récord. de estudiantes asiático-americanos en la universidad. Muchos argumentarían que la acción afirmativa no es perfecta, pero esos números también cuentan una historia: considerar la raza ha llevado a un cuerpo estudiantil dramáticamente más diverso, ¿verdad?

Bueno, retrocederé un poco y hablaré sobre el crecimiento de las tasas de aceptación en Asia, porque eso es algo que hemos explicado en los tribunales.

En 2014, el año en que demandamos a Harvard, creo que la tasa de admisión asiática fue de alrededor del 18, 19 por ciento. En los últimos ocho años, la tasa de admisión de asiáticos en Harvard ha aumentado de un 18 por ciento a un 30 por ciento. Si miras hacia atrás desde 2014, hasta alrededor de 1999, estuvo plano durante 20 años. Pero cuando se demandó a Harvard, el número de asiáticos saltó repentinamente un 60 por ciento. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, creo que los números hablan por sí solos. [Harvard has attributed the growth to a steady increase in applications in recent years across all racial categories.]

Pero volvamos a tu otra pregunta. ¿Se puede elevar el nivel para algunos niños en función de su raza y etnia, y reducirlo para otros para crear un campus diverso? Ninguna parte de nuestra política pública está permitida por ley. No hay forma de aumentar el porcentaje de estudiantes negros y latinos sin disminuir el porcentaje de estudiantes asiático-americanos y blancos.