Un incendio sigue ardiendo días después de que 2 bomberos murieran a bordo de un buque de carga de Port Newark

Newark, Nueva Jersey — mortal Incendio de buque de carga en Port Newark Todavía ardía el viernes, casi dos días después de que comenzó, y las autoridades esperan que dure al menos dos días más.

Alrededor de las 8 a.m., los ruidos fuertes señalaron los autos y más humo negro comenzó a llenar el cielo. Gran Costa de Marfil Una vez más estaban en llamas.

Múltiples agencias y expertos ambientales están en el lugar para garantizar que los socorristas, los trabajadores portuarios y los residentes cercanos estén seguros.

Bombero Augusto Agabu y Wayne Brooks Jr. Murieron en el infierno el miércoles después de que el fuego en el barco comenzara por primera vez en el piso 10 y quemara varios niveles. Otros cinco bomberos resultaron heridos y las fuentes le dijeron a CBS New York que otros socorristas sufrieron inhalación de humo.

«Los bomberos de Newark quedarán grabados para siempre en la historia de la ciudad, la historia de la seguridad pública y la historia del departamento de bomberos. Perdidos pero no olvidados», dijo Fritz Frege, director de seguridad pública de Newark.

Los comandantes en la escena dijeron que el fuego seguía siendo un gran desafío.

«El acceso es difícil. El calor es intenso. Es una caja de acero, por lo que es una situación muy compleja y se necesita un buen plan para poner a los bomberos a bordo para combatir este incendio. Hace mucho calor, por lo que las cubiertas y los autos en llamas en este momento son inaccesibles para nuestros equipos de bomberos, por lo que el mejor de los casos es enfriar la embarcación desde la periferia», dijo Gordon Lorenson, gerente de proyecto de Danjon Marine Co.

«El rescate, y especialmente la extinción de incendios a bordo, es una operación muy compleja, y los respondedores deben considerar los esfuerzos de extinción de incendios a largo plazo, los daños y la discreción de la embarcación, y los impactos ambientales», dijo la capitana de la Guardia Costera Jayda Merchant.

Ver: Actualización del viernes de la Guardia Costera de EE. UU.

El comando combinado, que incluye a la Autoridad Portuaria, el Departamento de Bomberos de Newark y el representante del barco, Gallagher Marine Systems, está abordando el proyecto de manera conjunta durante los próximos días.

Están rociando agua del barco al bote. Pero a los funcionarios les preocupa que el exceso de agua pueda volcar el barco, por lo que tripulaciones adicionales están bombeando agua y perforando agujeros para permitir que el agua se drene.

«La seguridad de nuestro personal de respuesta es nuestra principal prioridad cuando extinguimos un incendio oficialmente, y esto requiere una cuidadosa coordinación de nuestros bomberos y el uso de mecanismos de extinción de incendios», dijo Merchant.

Durante el monitoreo regular de la calidad del agua y el aire, los representantes de los barcos dijeron que encontraron lecturas de dióxido de azufre por encima de los niveles procesables durante la noche.

«Fueron encontrados detrás del barco. Tomamos medidas para mover a la tripulación según fuera necesario, y luego trajimos a la tripulación de regreso al área cuando esas posiciones eran seguras», dijo Tom Wicker de Gallagher Marine Systems.

Incendio de buque de carga en Port Newark

Un grupo de trabajo también está monitoreando los impactos ambientales.

«Todavía no sale petróleo de la embarcación. Hubo algunos informes no confirmados de un brillo en el área ayer por la mañana, pero hemos verificado con el dron y la evaluación del nivel del agua que no se notó ningún brillo», dijo Wicker.

Las autoridades dicen que hay cuatro dispositivos fijos de monitoreo de aire cerca del barco y se está desplegando una unidad móvil alrededor del puerto. Hasta ahora, sin mayores preocupaciones.

Los bomberos reciben capacitación varias veces al año en tales situaciones, dijo la autoridad portuaria. Newark tiene dos barcos en el puerto.

«No tenemos un departamento de bomberos dentro de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey», dijo la directora Bethan Roone. “Pero a medida que se desarrolla esta investigación, todo está sobre la mesa para su consideración”.

Varias agencias están investigando la causa, pero no pueden comenzar hasta que sea seguro abordar. Eso no es posible hasta que el fuego se apague y el barco se enfríe.

El Grupo Grimaldi, el operador del barco, dijo que el Grande Costa d’Avorio se incendió el miércoles mientras se cargaban autos, camionetas y camiones. Ninguno de los vehículos son vehículos eléctricos, dijeron.