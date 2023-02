El College Board está eliminando su plan de estudios AP para estudios afroamericanos

La controversia sobre el plan de estudios AP es más que solo el contenido de una clase de secundaria. La educación está en el centro del debate no partidista, y la decisión del College Board de crear un plan de estudios que incluya una de las materias más cargadas del país, la historia de la raza en Estados Unidos, puede tener toda la controversia garantizada. En todo caso, los argumentos sobre el plan de estudios subrayan el hecho de que Estados Unidos es un país que no puede aceptar su propia narrativa, particularmente la compleja. Historia de los negros americanos.

A la luz de la política, el College Board parecía mantenerse al margen de la política. En su estructura curricular revisada de 234 páginas, el contenido sobre África, la esclavitud, la Reconstrucción y el Movimiento por los Derechos Civiles sigue siendo prácticamente el mismo. Pero la exploración de temas contemporáneos, incluidos Black Lives Matter, la acción afirmativa, la vida queer y el debate sobre las reparaciones, se degrada. Los temas ya no forman parte del examen y simplemente se ofrecen en la lista de opciones para el proyecto de investigación requerido.

Incluso esa lista, de acuerdo con las leyes locales, «puede ser refinada por los estados y condados locales».

Entre los escritores y académicos despedidos estaba Kimberley W., profesora de derecho en Columbia; Se incluyen Crenshaw, quien llama a su trabajo «la base de la teoría crítica de la raza»; Roderick Ferguson, profesor de Yale que ha escrito sobre movimientos sociales queer; y Ta-Nehisi Coates, autor que defendió las reparaciones por la esclavitud. Khan también tiene ganchos de campana, el Escritor Debates moldeados sobre raza, feminismo y clase.

Los exámenes AP están profundamente arraigados en el sistema educativo estadounidense. Los estudiantes toman cursos y pruebas para demostrar su capacidad académica cuando solicitan ingreso a la universidad. La mayoría de los colegios y universidades de cuatro años ofrecen créditos universitarios a los estudiantes que obtienen buenas calificaciones en el examen AP. Más de un millón de estudiantes de escuelas secundarias públicas que se gradúan en 2021 han tomado al menos un examen AP.

Pero la confusión sobre la prueba genera dudas sobre si el curso de estudios afroamericanos se ha reformado y está cumpliendo su propósito de reflejar un curso de nivel universitario que normalmente espera que los estudiantes examinen fuentes secundarias y aborden temas controvertidos.

chester e. Finn, Jr., miembro sénior de la Institución Hoover de Stanford, dijo que el College Board ha ideado una estrategia inteligente al hacer que las «áreas de contacto» sean opcionales, no eliminarlas.

“DeSantis quiere hacer ruido, se postula para presidente”, dijo el Sr. Finn dijo. “Pero están recibiendo comentarios de todas las 60 escuelas que lo han visto antes. No solo DeSantis, pero creo que es una forma de lidiar con Estados Unidos en este momento. Algunas de estas cosas podrían querer enseñar en Nueva York pero no Dallas, o San Francisco, pero no San Petersburgo.