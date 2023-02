La mayoría de las acciones de Adani están subiendo después de la venta de acciones del grupo por $ 2.5 mil millones.

La mayoría de los bonos en dólares emitidos Adani El grupo de empresas ganó por segundo día el miércoles después de vender $ 2.5 mil millones en acciones en su oferta primaria en una oferta de seguimiento totalmente suscrita.Nota de 2024 Adani energía verde Ltd subió casi 5 centavos a 80,9 centavos por dólar a las 9:35 am. Hong Kong , recuperándose de una caída a principios de esta semana para alcanzar mínimos históricos. Once de los bonos de $15 del grupo rastreados por Bloomberg fueron más altos.La oferta de la empresa matriz Adani Enterprises Ltd fue la venta de acciones de seguimiento más grande de la India y se suscribió por completo el día de cierre. Esto ayudará a aliviar las preocupaciones de los inversores que enfrenta Adani después de las acusaciones de fraude de un vendedor en corto. Investigación Hindenburg confundió al grupo.Con el respaldo del hombre más rico de Asia, tiene millones de dólares en acciones para apuntalar su deuda de mil millones de dólares después de vender participaciones en todo el imperio empresarial, dijeron personas familiarizadas con el asunto.Sin embargo, incluso después del repunte, el rendimiento de los bonos de Adani Green Energy a 2024 sigue estando cerca del 20 %. Según un informe, dadas las preocupaciones sobre la gobernanza, el grupo puede tener dificultades para vencer al mercado de bonos. Inteligencia de Bloomberg .