El consejo de Joel Embiid a James Harden: ‘Sé agresivo’

El mensaje de Embiid a Harden: ‘Sigue disparando’ Joel Embiid espera que James Harden continúe lanzando y siendo agresivo en el Juego 4 contra los Celtics.

FILADELFIA — Más tarde James Harden tuvo una segunda noche consecutiva de tiros terribles: los Philadelphia 76ers perdieron ante los Boston Celtics por segundo juego consecutivo en las semifinales de la Conferencia Este, y Joel Embiid envió un mensaje a su armador antes del Juego 4.

«Quiero decir, habla con él, sigue disparando», dijo Embiid después de la victoria de Boston por 114-102 en el Juego 3. «Sé agresivo. No puede ser demasiado alto, no puede ser demasiado bajo. Algunas noches vas a hacer muchos otros tiros, mucho más difíciles, y algunas noches no los vas a hacer. Así que se trata de encontrar otras formas de influir en el juego».

Desafortunadamente, el impacto de Harden en el Juego 3 fue negativo para los 76ers. Después de armar el mejor juego de playoffs de su carrera al empatar el récord de su carrera con 45 puntos en una victoria del Juego 1 sobre Filadelfia, siguió esa actuación con 2 de 14 en el Juego 2 el miércoles por la noche y 3 de -14 en la derrota del viernes por la noche en el Wells Fargo Center Exhibición.

Según ESPN Stats and Information, 5 de 28 tiros en esos dos juegos fue el peor resultado de la carrera de Harden en ese lapso.

Cuando se le preguntó después del juego si Boston había hecho algo para frenarlo después de su actuación en el Juego 1, Harden simplemente dijo: «No».

El escolta de los Celtics, Malcolm Brockton, no estuvo de acuerdo y dijo que los Celtics intentaron frenar a Harden, con Jaylen Brown particularmente efectivo para protegerlo.

«Le estamos haciendo las cosas difíciles a propósito», dijo Brockton. «Salió en el Juego 1 y fue increíble al ganarlos. Ya no queremos que juegue así, así que tenemos que ser lo más físicos que podamos con él. Obligarlo a hacer tiros difíciles, hacerlo sentir incómodo y realmente aprender a competir».

El entrenador de los Sixers, Doc Rivers, ha dicho repetidamente que Filadelfia necesita jugar con más poder. Creía que el equipo tenía vías para atacar, pero no pudo capitalizarlas. En varias ocasiones, Harden entró en la pintura, pero parecía desprevenido, lo que a menudo provocó pérdidas de balón.

«Un par de veces pensé que salimos y pensé que teníamos el carril», dijo Rivers. «Eso es de lo que hablamos, agresivamente, entrar en la pintura con velocidad, hacer jugadas si llegan, y no creo que lo hayamos hecho».

Eso fue especialmente cierto en la primera mitad, cuando Harden cometió cinco de las 11 pérdidas de balón de Filadelfia que llevaron a los Celtics a una ventaja de 57-50 en el medio tiempo que nunca abandonarían.

«Tengo que ver el juego», dijo Harden, cuando se le preguntó acerca de esos impulsos internos, «pero soy muy bueno con los instintos de baloncesto. Sé cuándo anotar, sé cuándo pasar».

«Así que estoy seguro de que muchos de ellos son un juego perfecto».

La segunda noche dura consecutiva de Harden eclipsó un cacharro similar de su compañero Tyrus Maxey, quien terminó el juego con 4 de 16 tiros y se combinaron para lograr 2 de 14 en tiros de 2 puntos. Como equipo, los 76ers dispararon solo 15 de 41 (36,6%) en tiros de 2 puntos esa noche. Si elimina los tiros de Embiid de ese número, cae a un abismal 7 de 24 (29,2%).

Los Celtics tuvieron siete tiros bloqueados, incluidos tres de Robert Williams III, y Embiid dijo lo que era evidente a simple vista durante el juego: desafiar repetidamente a los Celtics en el aro no era la mejor manera de acercarse. juego.

«Obviamente tienes que ser agresivo y elegir sus lugares», dijo Embiid sobre Maxey. «Robert Williams es muy bueno defendiendo y bloqueando tiros, por lo que puedes empujarlo sin cuidado. Puedes hacer algo de eso, pero tan atlético como es, bloqueará o cambiará el tiro. Creo que lo harás. Tienes mantener la calma y jugar a tu mejor ritmo en lugar de atacar e ir rápido… Creo que eso es realmente un problema. Pero como dije, lo mismo [Maxey]. Sin pánico. Tenemos que asentarnos».

Embiid y Rivers también señalaron que Boston ganó 50-50 balones y obtuvo varios rebotes ofensivos oportunos, cuatro de los cuales llegaron en el último cuarto, cuando los Celtics se defendieron de algunos desafíos de los 76ers con tiros de 3 puntos oportunos, incluyendo dos veces que Brockton se engañó más tarde. Defensores de Horford antes de drenar triples. .

En última instancia, Embiid dijo que los 76ers jugarán bien en el Juego 4 a partir del domingo por la tarde si quieren mantenerse con vida en esta serie.

Embiid, quien terminó con 30 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias y 4 tapones en 39 minutos, aceptó el premio MVP de la NBA en una emotiva ceremonia previa al partido. Arthur se encuentra con él en la corte. «Tengo que hacer mi trabajo. Todos los muchachos, todos conocen su papel, tienen que hacer su trabajo. Los jugadores tienen que presentarse. Obviamente, puedes hacer los cambios que quieras. Pero si los jugadores no ejecutan, no aparecen y no hacemos los tiros, eso es cosa nuestra.

«Tengo que ser mejor. Todos tenemos que ser mejores. No hemos sido buenos en los últimos dos juegos. No hay prisa… solo las pequeñas cosas. Los estamos defendiendo bien en la media cancha». . . son situaciones de balón suelto, rebotes ofensivos, y están derribando triples». O anotan de eso, y eso lo cambia todo».