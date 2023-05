Los estudios piden a los showrunners que regresen a trabajos (que no sean de escritura) – The Hollywood Reporter

Los manifestantes de WGA y otros miembros del sindicato protestaron contra Disney en Burbank el 3 de mayo de 2023.

Leslie Goldberg para THR

Disney y Warner Bros. Discovery enviaron una carta esta semana a los showrunners empleados por los diversos estudios de las compañías, recordándoles que todavía se espera que los escritores-productores en huelga realicen sus servicios de no escritura obligados por contrato.

La carta del departamento legal de ABC Signature, propiedad de Disney, dice: “Queremos reiterarle que su papel como showrunner u otro escritor-productor no lo exime de desempeñar sus funciones como showrunner y/o productor. serie como resultado de la huelga de WGA. Su acuerdo de servicios personales [the] «Incluso si la WGA intenta multarlo por realizar tales servicios durante la huelga, el estudio requiere que realice sus deberes de showrunner y/o productor», escribió Bob McPhail, asesor general adjunto de ABC Signature, propiedad de Disney. Organizado por y recibido por El reportero de Hollywood. «Sus deberes como showrunner y/o productor no pueden ser renunciados, suspendidos o rescindidos a menos que el estudio se lo notifique por escrito».

La carta estaba fechada el 3 de mayo, el segundo día de una huelga del Sindicato de Escritores de Estados Unidos contra miembros de la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que representa a estudios y transmisores. Los escritores hicieron piquetes frente a los principales estudios y transmisores en Los Ángeles y Nueva York esta semana para exigir mayores plataformas de pago, transparencia de la audiencia de los transmisores y protecciones contra las mini salas y el uso de inteligencia artificial.

Una carta similar enviada por Max (anteriormente HBO Max) el 2 de mayo a los miembros de la WGA que se desempeñan como productores dice: “HBO/HBO Max respeta su membresía en la WGA y no hará nada para ponerlo en riesgo de violar la WGA. Normas. Sin embargo, creemos que ciertos servicios, como participar en el proceso de casting y/o contribuir al trabajo de producción y posproducción que no son de escritura, son ejemplos claros de servicios esenciales que no pertenecen a WGA que deben proporcionarse en este momento.

«La WGA no puede prohibirle que brinde Servicios de productos de conformidad con su Acuerdo de servicios individual a menos que brinde servicios no escritos», agrega el memorando.

La carta de Disney (leída en su totalidad a continuación) sugiere que una sesión de preguntas y respuestas «requerirá» que los artistas realicen tareas que pueden no cumplir con la orientación proporcionada por la WGA a sus 11.500 miembros en huelga.

El memorando establece específicamente que en los roles de showrunner y / o escritor-productor, «Es posible que deba realizar servicios, comúnmente denominados ‘a’ junto con otros servicios que no son de escritura. Complete h.’ servicios como productor», como reducciones de tiempo, cambios menores en el diálogo o las historias realizadas antes o durante la producción, y «cambios en la técnica o la dirección escénica». Estas son las funciones que los no escritores pueden realizar en los proyectos cubiertos, de acuerdo con el contrato WGA.

Sin embargo, las reglas de huelga de la WGA prohíben expresamente que los miembros del sindicato tomen estas medidas durante la huelga de 2023. «Las reglas prohíben a los guionistas (miembros que trabajan en capacidades duales) realizar cualquier servicio de escritura, incluidas las funciones ‘a) a (h)'», dicen las reglas, lo que pone a los showrunners y escritores-productores en una posición difícil. Atrapados entre los dictados de sus patrones y su propio sindicato.

“Suena mucho… ¿verdad? Todos los deberes están específicamente descritos por el gremio como cosas que no puedes hacer”, dijo un showrunner de toda la vida a Disney Memo. Este tipo no recibió el memorándum porque no tiene contrato con Disney. “Pero estoy seguro de que hay muchas peleas por estas cosas legalmente. Para resumir, este documento no engaña a ninguno de los escritores. Es extraño porque está escrito como si estuviéramos tratando de organizar una empresa que aún no está sindicalizada. Ya estamos todos sindicalizados, hombre.

La carta de Max señala que la agencia cree que «ciertos servicios» durante el casting, la producción y la posproducción son «servicios no requeridos por WGA» y que los showrunners pueden verse atrapados entre la prohibición obligatoria de su gremio de actividades «(a) a (h))». y expectativas de la empresa.

La carta de Max argumenta además que los showrunners deben venir a trabajar, desafiando la insistencia del gremio de que «ningún miembro debe cruzar la línea de piquete de WGA o ingresar a las instalaciones de la empresa afectada por ningún motivo». Debido a que la WGA no solo puede contratar a escritores-productores para realizar servicios que no sean de escritura, el comunicado de Max califica el mandato como «engañoso»: «HBO/HBO Max espera que continúe viniendo a trabajar para realizar tareas que no sean de escritura durante el término de su contrato hasta que esos servicios sean debidamente suspendidos o rescindidos». Huelga de WGA», dijo.

5 de mayo, 14:41 Actualizado para incluir el contenido de la carta de Max.