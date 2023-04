El republicano Larry Elder, quien perdió la elección revocatoria de California, se postula para presidente

Larry Elder, el locutor de radio conservador que se convirtió en una estrella emergente de la derecha después de perder las elecciones revocatorias de California en 2021, dijo el jueves por la noche que se postularía para presidente.

En el programa de Tucker Carlson en Fox News, el expresidente Donald J. Anunció que se uniría a un creciente partido republicano liderado por Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

«Mi padre era un veterano de la Segunda Guerra Mundial», dijo el Sr. Anciano Sr. dijo Carlson. “Sirvió en la isla de Guam. Él era un infante de marina». Agregó: «Mi hermano mayor, el difunto hermano mayor Kirk, estuvo en la Marina durante Vietnam. Mi hermano pequeño, Dennis, en realidad sirvió en el ejército en Vietnam. Soy el único que no sirvió. , y no me siento bien al respecto. Quiero volver a un país que sea realmente bueno para mi familia y para mí. Siento que tengo el deber moral, religioso y patriótico de retribuir. Por eso estoy haciendo esto .»

Republicano de Los Ángeles Sr. Elder es el que más votos obtuvo entre los aspirantes al gobernador Gavin Newsom en un esfuerzo por calificarse a sí mismo como el «sabio de South Central». Señor. en la oficina de Newsom.