Workunov: ¿Qué justifica una salida de la NBA? Es una incógnita, incluidas las referencias.

NUEVA YORK — ¿Qué se necesita para ser despedido en la NBA en estos días?

No realmente. ¿Qué tomará? ¿Alguien sabe más?

No es una pregunta existencial para la NBA, pero es desconcertante. Después de estas 96 horas, nadie puede decirlo con seguridad.

Draymond Green fue expulsado el lunes por golpear a Tomantas Sabonis, y sí, está bien, eso tiene sentido. Por lo general, Stone Cold Steve Austin es el único al que se le paga para salirse con la suya si alguien está borracho.

Pero el jueves por la noche en Brooklyn, Joel Embiid no trató de patear donde Nick Claxton se quedó sin patear. Bueno, puedo dar una especie de explicación circular sobre eso. En nuestra era actual de alta costura, hemos visto desviaciones muy fuertes de la coherencia lógica.

Pero, ¿cómo explicas lo que pasó después de unos cuartos con James Harden? ¿Es un 2 mortal y una eyección? Un empujón, un gordito y todo para separarse un poco de Royce O’Neill. Eso es lo que lo lanzó en el Juego 3 de esta serie 76ers-Nets.

«Con base en el punto de contacto directo con la pelvis, se elevó hasta el punto de exceso y descarga», dijo el árbitro Tony Brothers.

«No lo golpeé en las partes privadas», protestó Harden. «Alguien te jala a la defensiva de esa manera, es una reacción natural del baloncesto. No lo golpeé lo suficiente como para que cayera así. Para un 2 claro, es inaceptable. Es un juego de playoffs. Lo has visto en toda la liga». , cosas peores que esa jugada, honestamente, lo fue. No creo que sea un error. Es inaceptable. No puede suceder».

Entonces, nuevamente, preguntamos, ¿qué se necesita para ser eliminado de un juego de playoffs en la NBA en estos días? En serio, ¿alguien sabe?

«No, no sé qué es Exodus 2», dijo Doc Rivers. «Me sorprendió James, pero escucha, lo miraron. Hicieron la llamada. Tienes que vivir con eso. Las autoridades están tratando de arreglarlo».

Ellos son. Nadie dijo que los árbitros se estaban hundiendo. Los asuntos oficiales son difíciles. Es desagradecido. Es uno de los pocos trabajos en el juego donde la mejor manera de encontrar personas que sean buenas en su trabajo es si no puedes encontrar una.

Aún así, eso es un problema. Esta semana fue un punto culminante. Ha habido llamadas y no llamadas. Un coro de descontento de los jugadores que intentan jugar dentro de las reglas y se preguntan si las reglas son lo que creen que son.

El mayor problema que enfrenta la liga en este momento, dicen los propios jugadores, es el arbitraje. eso es lo que nos dijeron AtléticoEncuesta de jugadores de la NBA. Esa encuesta se completó incluso antes de que comenzáramos la postemporada.

Los jugadores no son los únicos que se frustran. Entrenadores también. Rivers jugó en la década de 1990. Para los Knicks. Sí, ha visto algunas cosas. jugó una vez Un juego con seis outs, incluido él. Cuando se trata de faltas duras y expulsiones, puede que Rivers no sea el juez Stewart, pero las reconoce cuando las ve.

Joel Embiid cayó al suelo después de chocar con Nick Claxton el jueves. (Wendell Cruz/USA Today)

El entrenador de los Nets, Jack Vaughn, estaba perplejo cuando Embiid estaba en el juego en el primer cuarto después de patear suavemente a Claxton entre las piernas.

«No creo que haya visto algo así antes en mi vida», dijo Vaughn. “Nunca he visto a alguien en un juego pateado deliberadamente en un área en la que ninguno de nosotros quiere que lo pateen o apunten para que continúe jugando. Y un niño sigue jugando. A propósito.»

Embiid apenas escapó de la expulsión porque no pudo golpear a Claxton con fuerza en el lugar correcto. Los hermanos dieron mucha información. Le dijo a un reportero de la piscina que la patada de Embiid no se consideró un 2 flagrante porque golpeó a Claxton.

«El punto de contacto dicta que es solo un contacto no deseado», dijo. «Y no demasiado, así que sí».

Embiid falló otros ocho tiros el jueves por la noche, pero esa pudo haber sido la única escena en la que los 76ers estaban felices.

Harden, por otro lado, estaba demasiado confundido para ver el último cuarto desde el vestidor de los Sixers. Dijo que ni siquiera golpeó a O’Neill en el lugar equivocado. Tenía el sonido de una eyección de maquillaje.

Y, no, ya no sabe qué tipo de jugadas le van a llamar.

«No tengo idea», dijo. «Pero, como digo, donde no hay acción hostil, es inaceptable obtener mi primera expulsión en una jugada como esa. He visto otras llamadas y otras jugadas y cosas así, pero vamos, hombre».

No fue el único tirado esta noche. Claxton también fue enviado. Se sumergió en Embiid dos veces y celebró más cada vez. Primero, se paró sobre Embiid, lo que condujo a la patada, lo que provocó técnicas para Embiid y Claxton. En el segundo cuarto, después de otro golpe sobre él, estaba mirando a Embiid. Embiid rogó a los árbitros a todos «T» él, cómo se olvidaron, y si no se decepcionó, hizo la señal. Al menos nadie parece tener problemas con esa decisión.

Ahora los 76ers y los Nets esperan a ver qué tiene que decir la oficina de la liga. ¿Habrá repercusiones más allá del jueves por la noche?

No está claro si Embiid o Harden serán suspendidos por sus indiscreciones. Una vez más, fue sorprendente que Green tuviera que quedarse fuera del Juego 3. Su castigo, por aprobación de la NBA, fue específico para Green.

Joe Dumars, vicepresidente ejecutivo de la liga y presidente de operaciones de baloncesto, sentó las bases para ESPN. Green no solo pateó a Sabonis, sino que se volvió kayfabe con la multitud de Sacramento, ciertamente considerando su larga historia. Este acto, «conducta dañina» y ofensas repetidas, Dumars ESPN, todos culpables. ¿Sobrevivirá la liga a la prueba triple? Si ese es un precedente, Embiid y Harden deberían estar bien para jugar en el Juego 4 el sábado. Dumarz reconoció que si alguien que no fuera Green hubiera hecho lo que hizo el lunes, de ninguna manera lo habrían suspendido.

La incertidumbre no le hace ningún favor a la NBA. El baloncesto ha sido genial en lo que va de mes. Incluso este juego aquí, tan feroz y diferente como fue, fue tenso y emocionante, una victoria de los Sixers por 102-97. Pero las preguntas en torno al árbitro persistieron durante mucho tiempo. Crean divisiones entre jugadores y árbitros y no hay paz; Muchos más problemas.

Cuando Embiid colocó su pierna izquierda entre las piernas de Claxton el jueves por la noche y permaneció en el juego, la sincronía para Green aumentó rápidamente. Cuando enviaron a Harden, fue aún más confuso.

(Foto superior de Royce O’Neill y James Harden: Sarah Stier/Getty Images)