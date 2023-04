No importa si una bebida es burbujeante, no es «champaña» a menos que provenga de la región francesa de Champaña. Como descubrió el cervecero estadounidense Miller, si es cerveza, definitivamente no es champán.

La compañía ha anunciado durante mucho tiempo su Miller High Life como «el champán de las cervezas». Sin embargo, Champagne, el comité creado para defender la designación de Champagne, discrepa.

Los productos con el nombre «Champagne» no se pueden importar a Europa a menos que se produzcan en la región de Champagne.

Los funcionarios de aduanas belgas incautaron en febrero 2.352 latas de cerveza en ruta a Alemania después de que aterrizaran en el puerto belga de Amberes. «Las autoridades incautaron las latas porque usaban el nombre protegido ‘Champagne'», dijo a los periodistas Christian Vanderveeren, director general de aduanas belga.

La Unión Europea cuenta con un sistema de Indicaciones Geográficas Protegidas, que fue creado para garantizar el origen y la calidad auténticos de los alimentos, vinos y licores artesanales, y para protegerlos de la imitación.

Por ejemplo, el Comité Champagne se esfuerza por evitar que otras regiones y países llamen a sus vinos blancos espumosos «Champagne», aunque algunos son producidos por casas francesas de champán que invierten en el extranjero, como en Australia.

Con sede en Milwaukee, Miller ha estado usando la frase «Champagne of Beers» desde 1906.

A petición del Comité de Champaña, las autoridades aduaneras belgas ordenaron la destrucción de las latas. Entonces, esta semana, los funcionarios de aduanas tomaron cada bote, los metieron en cajas con el fondo abierto y drenaron el líquido ofensivo.

Luego, las latas vacías se trituran con maquinaria pesada y se envían a reciclar.

Los funcionarios de aduanas belgas dijeron que Commit Champagne pagó la destrucción de las latas. Según un comunicado conjunto, esto se hizo «con el máximo respeto por las preocupaciones ambientales, al garantizar que tanto el contenido como el contenedor se reciclan de manera ambientalmente responsable».

